Изключиха висш функционер от китайското Политбюро заради корупция

Висш функционер на Китайската комунистическа партия (ККП) бе изключен от нейното Политбюро, предаде Асошиейтед прес, като се позова на китайски държавни медии. Ма Синжуй е поредният, чиято "глава пада" в започната отдавна кампания на президента Си Цзинпин срещу корупцията, отбелязва агенцията.

В най-новите си публикации, в които споменават името му, държавните медии го наричат "бивш член" на съставеното от 24 души Политбюро на ККП.

Той е третият изключен заради корупция от настоящия състав на висшия партиен орган, чийто мандат изтича догодина. Преди него от партийните редици бяха отстранени двама генерали от армията. Анализатори виждат в кампанията съществен инструмент за консолидиране на лоялна на президента Си маса, както и за изкореняване на корупцията.

За изпадането на Ма в немилост бе съобщено през април, когато бе обявено, че той е обект на разследване за няколко нарушения на партийната дисциплина и на законите на страната. Тогава не бяха изнесени подробности.

Според днешните съобщения партията е заключила, че той е направил дълъг списък нарушения - от получаване на подкупи под формата на подаръци и пари до участие в сделки по схемите "власт срещу секс" и "власт срещу пари".

Други нарушения включват злоупотреба с пост, който е използвал, за да осигури договори и служебни повишения за други хора, и пренебрегване на нарушения и предполагаеми престъпни деяния от страна на приближени в неговия екип.

Ма, който е на 66 години, е бил ръководител на местната организация на Комунистическата партия в Синцзян-уйгурския автономен район до 2025 г., а преди това е бил губернатор на южната провинция Гуандун, граничеща с Хонконг и смятана за производствения гигант на Китай.

В китайската система партийният лидер е с по-висок ранг от губернатора на провинция или регион.

По образование Ма е инженер. Преди да стане част от партийната върхушка, той е работил в авиокосмическата промишленост, припомня БТА.