Швейцарски регулатор започна разследване срещу "Гугъл"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Швейцарският орган за защита на конкуренцията започна предварително разследване срещу „Гугъл" (Google) във връзка с предварително зададената по подразбиране онлайн търсачка на компанията на телефоните с операционна система „Андройд" (Android) в Швейцария, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Швейцарската комисия, отговаряща за свободната конкуренция КОМКО (COMCO), съобщи днес, че „Гугъл" наскоро е премахнал за потребителите на телефони с „Андройд" в Швейцария функцията, която позволява първоначална настройка на избор на търсачка, появяваща се при нови устройства с операционната система, разработена също от „Гугъл", или на браузъра „Хром" (Chrome).

Така за швейцарските потребители автоматично се задава търсачката на „Гугъл" – „Гугъл Сърч" (Google Search). Първоначалната опция за смяна на търсачката по подразбиране остава достъпна за потребителите в Европейския съюз.

„Премахването (на опцията за първоначален избор на търсачка по подразбиране – бел. ред.) би могло да ограничи видимостта на търсачките, конкуриращи се с „Гугъл", когато потребителите настройват устройствата си, като по този начин засилва бариерите за навлизане на пазара", заяви швейцарската комисия.

Предварителното разследване трябва да установи дали са налични индикации, че практиките на „Гугъл" представляват незаконно ограничаване на конкуренцията.