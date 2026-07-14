Лула да Силва: САЩ се превръщат в пирати, почнат ли да събират такса за корабите през Ормузкия проток

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Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва заяви, че САЩ биха се превърнали в „пирати", ако наложат такса на корабите, преминаващи през Ормузкия проток, както предложи американският президент Доналд Тръмп, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

В публикация в социалната мрежа Трут соушъл Тръмп предложи САЩ да събират такса, равняваща се на „20 процента от стойността на товарите" на корабите, които желаят да преминат през протока.

„Навремето това се наричаше пиратство", заяви Лула по време на публично събитие в Сао Каетано до Сул, в щата Сао Пауло.

„САЩ са велика държава, която, доколкото знам, дълги години се е борила с пиратството. Днес те не могат да се държат като пирати", добави бразилският президент.