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Русия пренасочва товари от Азовско море заради ударите на Украйна

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Украински удари оставиха големи части от Крим без ток Снимка: Снимка: Архив

Руското министерство на транспорта заяви, че може да пренасочи товари, превозвани от кораби през Азовско море, към други видове транспорт и различни маршрути заради засилените украински атаки, предаде Ройтерс.

Русия предприема всички необходими мерки, за да гарантира безопасността на корабоплаването в Азовско море, допълват от министерството.

По-рано днес командирът на украинските сили за безпилотни системи Роберт Бровди заяви, че украински дронове са поразили тази нощ 11 руски плавателни съда в Азовско море. Предходния ден Бровди съобщи, че в нощта срещу понеделник украински дронове са ударили 15 руски кораба във вътрешното море, свързано с Черно море чрез Керченски пролив.

В последните дни украинската армия нанесе удари срещу десетки руски танкери в Азовско море в рамките на военна кампания, целяща да наруши веригата на доставки на гориво за руските войски и да изолира анексирания от Москва през 2014 г. Кримски полуостров, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.

Междувременно руските сили са нанесли удар по граждански кораб близо до украинския черноморски пристанищен град Одеса, съобщи говорителят на украинския военноморски флот Дмитро Плетенчук. И уточни, че при нападението няма пострадали.

Търговски кораб под флага на Того пък бе атакуван вчера с дронове в Одеска област, като петима души от екипажа загинаха.

Началникът на Одеската областна военна администрация Олег Кипер съобщи в Телеграм, че руската армия е атакувала с дронове гражданска и промишлена инфраструктура, нанасяйки щети на автосервиз и на 12 превозни средства (11 камиона и лек автомобил), предаде Укринформ.

Кипер допълни, че щети има и по цистерна с гориво и общински сгради, а в предприятие се е възпламенил резервоар със слънчогледово олио.

Украински удари оставиха големи части от Крим без ток

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