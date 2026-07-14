Турция ще връща доживотния затвор за непълнолетни

Управляващата в Турция Партия на справедливостта и развитието внесе в парламента предложение за изменение в турския Наказателен кодекс, което предвижда увеличаване на размера на присъдите и даване на позволение за издаване на доживотни присъди за непълнолетни лица при определени условия, съобщават ТРТ Хабер и в. „Биргюн", цитирани от БТА.

Предложението бе внесено в Меджлиса от заместник-председателя на парламентарната група на ПСР Лейля Шахин Уста, която уточни, че новата регулация ще преформулира наказателните санкции за деца на възраст 15-18 години, които извършват умишлени убийства и нападения при утежняващи обстоятелства, водещи до тежки телесни повреди. С регулацията турските съдии ще получат и правото да не спазват условието за намаляване на присъдите за лица под 15 години при определени престъпления като умишлено убийство, сексуални престъпления и престъпления, свързани с наркотици. По думите на заместник-председателя на Меджлиса тези изключения ще бъдат прилагани само при условие, че съдът докаже умисъл, мотив или повторяемост при извършването на подобно престъпно деяние от непълнолетно лице.

С новата регулация се предвиждат и по-строги наказания за родителите на деца, извършили тежки престъпления.

Новината идва на фона на дебата в турското общество за търсенето на наказателна отговорност на непълнолетни лица. Дискусиите по темата се разразиха най-вече около станалия печално известен в страната случай „Мингуци", при който в началото на миналата година насред оживен пазар в Истанбул спор между младежи доведе до смъртта на 15-годишно момче от турско-италиански произход. През октомври м.г. съд в Турция осъди двама младежи на 15 и 16-годишна възраст на по 24 години затвор за причиняване на смъртта на 15-годишния Матия Ахмет Мингуци – решение, което предизвика разнопосочни реакции в обществото, тъй като семейството на Мингуци и част от обществото смятат наказанията за недостатъчни, а правозащитни организации и друга част от обществото – ги определят като твърде сурови.

На фона на дебата в турското общество през ноември м.г. турските депутати сформираха специална парламентарна комисия за разследване на факторите, които тласкат младежите в страната към престъпна дейност, а тогавашният министър на вътрешните работи на Турция Али Йерликая обяви, че правителството обмисля промени в начина, по който се търси наказателна отговорност от непълнолетни лица.

Дебатът се разгорещи още повече в средата на януари, когато сбиване между младежи в кафене в Истанбул доведе до смъртта на 16-годишно момче.