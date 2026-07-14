Европрокуратурата разследва ДДС измами за близо 47 млн. евро с участие на български фирми

Европейската прокуратура (ЕП) съобщи във вторник, че е извършила претърсвания и изземвания на няколко адреса в област Атика и в Кастория в рамките на разследване за предполагаема схема за ДДС измами тип „въртележка" при търговия с дребна електроника и пране на пари. Разследването, започнало преди близо година, досега е разкрило сложна мрежа от компании, регистрирани в България, Кипър, Чехия и Гърция, които според подозренията са използвани за търговия с дребни електронни устройства в рамките на Европейския съюз.

Според разследването предполагаемата схема е причинила щети за най-малко 46,9 млн. евро на бюджетите на Европейския съюз и Гърция чрез неплатен ДДС. Освен това властите са установили индикации, че още 24,2 млн. евро ДДС не са били платени или са били неправилно декларирани, съобщи гръцкодо издание ekathimerin.

Става дума за предполагаема схема за ДДС измами тип „въртележка" – престъпна практика, която се възползва от освобождаването от ДДС при трансгранични сделки между държавите членки. Според събраните до момента доказателства в периода 2021–2025 г. заподозрените са използвали верига от т.нар. „липсващи търговци" (missing traders) – дружества, създадени с цел избягване на задълженията за плащане на ДДС. Чрез тях са разпространявали електронни стоки в Гърция и други държави от ЕС, като са избягвали плащането на ДДС или са осигурявали неправомерно възстановяване на данък, който никога не е бил внесен.

Претърсванията са били извършени в централите на няколко разследвани компании, както и в домовете на техните управители. Акцията е осъществена от гръцката Служба „Вътрешни работи" към правоохранителните органи, която води и наказателното разследване.

По време на претърсванията разследващите са иззели голямо количество документи, счетоводни записи и цифрови доказателства, както и 99 000 евро в брой и три луксозни автомобила.

Разследването е довело и до замразяването на криптовалути на стойност около 900 000 евро, както и на други цифрови активи за приблизително 4,5 млн. евро – най-голямото замразяване на цифрови активи, извършвано досега в Гърция. Активите са били открити и блокирани чрез усъвършенстван дигитален криминалистичен анализ и целенасочени действия за преодоляване на сложни цифрови препятствия.

Освен това са издадени заповеди за запор върху 88 недвижими имота с обща прогнозна стойност над 4,5 млн. евро, както и върху множество банкови сметки. Гръцката служба за борба с изпирането на пари е съдействала за установяването и запорирането на банкови сметки и в други държави членки на ЕС.