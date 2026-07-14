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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23221138 www.24chasa.bg

Турски съд издаде заповед за арест на Нетаняху

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Израелският премиер Бенямин Нетаняху Снимка: СНИМКА: Екс/@netanyahu

Турски съд издаде днес международна заповед за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху заради блокирането на неколкократните опити на хуманитарната флотилия „Глобал Сумуд" за доставяне на помощ за ивицата Газа от страна на израелските власти, съобщи сайтът „Тюркийе тудей", цитиран от БТА.

Решението на 11-и Висш наказателен съд в Истанбул произтича от мащабен публичен иск, подаден срещу Нетаняху и няколко други високопоставени служители на Държавата Израел. Изчерпателният списък с обвинения срещу израелския лидер включва „престъпления срещу човечеството", „геноцид", „умишлено нараняване" и „измъчване", а в обвинителния акт срещу подсъдимите са посочени още обвинения като „повреждане на имущество", „възпрепятстване на движението на транспортни средства", „отвличане или задържане" и „неправомерно лишаване на лица от свобода".

През ноември 2025 г. истанбулски съд издаде предварителни заповеди за арест на Нетаняху и десетки други официални лица в отговор както на блокирането на флотилията „Глобал Сумуд", така и на по-широки „геноцидни действия на Израел" в Газа.

През април т.г. Главната прокуратура на Истанбул финализира обвинителен акт, изискващ доживотни присъди при строг режим за израелското ръководство, като се аргументира с това, че турските съдилища имат юрисдикция за издаване на подобни присъди съгласно международното морско право.

Издаването на днешната червена бюлетина за ареста на Нетаняху бележи формален ход на турския съд в опит да потърси международно изпълнение на тези обвинения, отбелязва медията.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху

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