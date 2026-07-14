100% сигурно: Анди Бърнам ще е новият премиер на Великобритания

Бившият кмет на Манчестър Анди Бърнaм вече е сигурен приемник на подалия оставка министър-председател Киър Стармър, след като си осигури необходимата подкрепа от депутатите от Лейбъристката партия, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Бърнам все още трябва да получи одобрението на три свързани с партията организации, сред които два профсъюза, но тази стъпка се смята за формалност.

Според официалните резултати от вътрешното гласуване Бърнам е събрал подкрепата на общо 349 от 403-ма депутати от парламентарната група на лейбъристите. Така никой друг кандидат вече не може да достигне прага от 81 депутатски номинации, необходим за участие в надпреварата за лидерския пост. Крайният срок за издигане на кандидатури е сряда, 15 юли.

Очаква се Бърнам официално да бъде избран за лидер на Лейбъристката партия на 17 юли на извънреден конгрес. В дните около 20 юли се очаква той да поеме и премиерския пост след среща с крал Чарлз III.

Бившият кмет на Манчестър спечели частични парламентарни избори на 19 юни, което му позволи да влезе в Камарата на общините - задължително условие, за да се включи в надпреварата за ръководния пост в Лейбъристката партия. Той вече два пъти е участвал в избори за водач на партията - през 2010 г. и 2015 г.

След завръщането си в парламента Бърнам започна да очертава приоритетите си за бъдещото управление, като постави на първо място мащабна финансова децентрализация, която предвижда да се засили ролята на регионалните кметове и да им се предоставят по-големи бюджети и отговорности. Целта на реформата е стимулиране на икономическия растеж.