ЕС отвори нова преговорна глава за членството на Украйна

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Европейският съюз отвори днес поредна глава в преговорите за присъединяване с Украйна, предаде ДПА.

Агенцията определя това развитие като нов напредък по дългия път на Киев към членство.

Представители на ЕС и Украйна започнаха преговори в Брюксел по главата, обхващаща външните отношения, включително търговската политика, както и тази в областта на сигурността и отбраната, съобщи ирландското ротационно председателство на Съвета на ЕС.

В изказване в кулоарите на конференцията за присъединяване германският държавен министър по европейските въпроси Гюнтер Крихбаум заяви, че е важно да се надгради върху настоящия импулс.

Крихбаум посочи, че германското правителство продължава да подкрепя постепенен процес на интеграция, включително междинна форма на "асоциирано членство", предложена от канцлера Фридрих Мерц през май.

При такава договореност на Украйна би могъл да бъде предоставен статут на наблюдател в институциите на ЕС, отбеляза той.

Украинският президент Володимир Зеленски, който призова за ускорена процедура за членство, реагира хладно на предложението на Мерц на фона на опасенията в Киев, че Украйна ще затъне в постоянен статут на "получленство". "Мястото на Украйна в Европейския съюз трябва да бъде пълно – пълноправно и равноправно", написа той в Екс по това време.

Процесът на присъединяване към ЕС е предназначен да гарантира, че страните кандидатки отговарят на всички изисквания за членство. Той е разделен на 35 преговорни глави, 33 от които са групирани в шест тематични блока. Не се очаква Украйна да приключи преговорите преди следващото десетилетие, посочва ДПА.

Преговорите по първия преговорен блок с Украйна започнаха в средата на юни. Откриването на втория блок се разглежда като важен сигнал, че усилията на страната за реформи дават резултат след двугодишно забавяне, причинено от унгарско вето.

По-късно във вторник ЕС трябваше да започне преговори и с друга страна кандидатка – Молдова – по главата за външните отношения.

Официалните преговори за присъединяване с Украйна и Молдова започнаха през юни 2024 г.

Междувременно украинският парламент удължи военното положение в Украйна с три месеца - до 31 октомври тази година, предаде украинската новинарска агенция УНИАН, цитирана от БТА.

За приемането на Закона за удължаване на срока на действието на военното положение в Украйна, подлежащ на подписване от президента Володимир Зеленски, гласуваха 313 депутати от Върховната рада.

Сега срокът на действие на военното положение изтича на 2 август.