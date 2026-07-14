Тръмп подкрепи удари на Саудитска Арабия в Йемен

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп е дал подкрепата си на саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман за необичайна военна операция срещу подкрепяните от Иран хути в Йемен, съобщава Axios, позовавайки се на двама американски представители. Това е най-сериозната трансгранична ескалация между Саудитска Арабия и хутите от 2022 г. насам.

Според агенцията миналата седмица Саудитска Арабия е информирала САЩ за опасенията си относно действията на хутите и е поискала подкрепа за евентуални удари.

Саудитският посланик във Вашингтон се е срещнал в четвъртък с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, а на следващия ден Рубио е разговарял със саудитския външен министър принц Фейсал бин Фархан. Малко след това, в петък, Тръмп е провел телефонен разговор с престолонаследника Мохамед бин Салман, заявява американски представител, пише turkiyetoday.

„Салман поиска от Тръмп подкрепа за военни действия срещу хутите и я получи", е заявил източникът.

Според изданието фактът, че МБС е уведомил предварително Тръмп и е потърсил неговата подкрепа, показва опасенията на Саудитска Арабия от по-широк конфликт с хутите, който може да изисква американска военна и дипломатическа помощ.

Как започна сблъсъкът?

Конфликтът започнал 10 дни по-рано, когато самолет на иранската авиокомпания Mahan Air е кацнал в контролирания от хутите град Сана, за да вземе делегация на бунтовническото движение, пътуваща за погребението на бившия върховен лидер на Иран Али Хаменей.

Това е рядко събитие, тъй като полети от Иран до Сана не са извършвани повече от десетилетие. Причината е, че Саудитска Арабия е блокирала подобни полети заради опасения, че те могат да бъдат използвани за прехвърляне на оръжия или ирански военни съветници към хутите.

„Mahan Air е авиокомпанията на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГИР). Тя е включена в санкционния списък на американското правителство", заявява американски представител пред агенцията.

Хутите твърдят, че саудитски изтребители са направили неуспешен опит да предотвратят кацането на самолета, което е довело до заплаха от тяхна страна да атакуват саудитски летища при повторение на подобна ситуация.

В понеделник, когато иранският самолет се е връщал от Иран с делегацията на хутите, саудитските сили са бомбардирали летището в Сана, принуждавайки самолета да се отклони и да кацне в Ал Худейда на брега на Червено море.

Американски представител е заявил, че самолетът е превозвал оръжия, части за ракети и военни експерти за хутите.

След това хутите са изстреляли балистични ракети и дронове срещу летището Абха в югозападната част на Саудитска Арабия, като са предупредили авиокомпаниите да избягват саудитското въздушно пространство, докато блокадата на летището в Сана не бъде отменена.

Версиите на йеменското правителство и хутите

Подкрепяното от Саудитска Арабия йеменско правителство заяви, че е нанесло удара по летището в Сана, за да предотврати кацането на иранския самолет, след като не е успяло да убеди делегацията на хутите да използва вътрешния превозвач Yemenia.

Министерството на отбраната на Йемен съобщи, че силите му са атакували пистата на летището, след като хутите са блокирали кацането на йеменски полети и са позволили на иранския самолет да се приземи „в нарушение на йеменското въздушно пространство".

Военният говорител на хутите Яхя Сари заяви във видеообръщение: „В отговор на тази престъпна саудитска агресия йеменските въоръжени сили проведоха военна операция срещу международното летище Абха, използвайки няколко балистични ракети и безпилотни летателни апарати."

Сари обвини Саудитска Арабия, че „приключва периода на деескалация", и предупреди, че атаката няма да остане „без отговор или наказание". Той също така призова авиокомпаниите да избягват саудитското въздушно пространство, „докато блокадата на международното летище Сана не бъде вдигната".

Говорителят на водената от Саудитска Арабия коалиция Турки ал-Малики заяви, че противовъздушната отбрана е „неутрализирала" ракетите на хутите.

Иран отхвърли американските обвинения в ООН

Иранската мисия към ООН отхвърли американските обвинения, че Техеран е използвал полета за погребението като прикритие за транспортиране на военен персонал и оборудване към хутите.

Техеран определи твърденията като „напълно безпочвени" и „измислено обвинение", целящо да подведе Съвета за сигурност на ООН.

Това стана след изказване на заместник-посланика на САЩ в ООН Тами Брус, която заяви, че иранският самолет е превозвал служители на КГИР, включително експерти по дронове и ракети.

„Целта на този полет беше да транспортира персонал на КГИР, включително специалисти по дронове и ракети, в подкрепа на терористичната дейност на хутите, под прикритието на превоз на йеменски представители към погребението на покойния върховен лидер", заяви Брус.

Иранската мисия към ООН посочи, че страната признава властите в Сана като легитимни представители на значителна част от йеменския народ и че контактите с тях са в съответствие с резолюциите на Съвета за сигурност.

Иранското външно министерство отделно осъди удара по летището в Сана, като говорителят Есмаил Багаеи го определи като „ясно нарушение на международното право и Хартата на ООН, както и неуважение към суверенитета и териториалната цялост на Йемен".

Йемен: Няма да позволим нарушения на въздушното пространство

Председателят на йеменския Президентски съвет Рашад ал-Алими заяви, че властите няма да позволят нито един самолет да нарушава въздушното пространство на страната „независимо дали става дума за летище Сана или друго летище".

Той посочи, че е наредил конфликтът да не се разширява, за да бъде избегнато „въвличането на Йемен и неговия народ във войни, които обслужват интересите на Техеран в регионалния конфликт".

Йеменското правителство обяви постоянна готовност и създаде кризисен щаб за координация на военните, политическите, дипломатическите, правните и медийните действия.

Министерството на транспорта съобщи, че всички летища са възобновили работа след кратко прекъсване.

Анализатори предупреждават за срив на примирието

Мохамед ал Баша от американската консултантска компания Basha Report заяви пред АФП, че съществува риск примирието от 2022 г. да бъде прекратено.

„Ако този цикъл на действия и ответни реакции продължи, това може да доведе до фактически срив на рамката за прекратяване на огъня от април 2022 г. и да сигнализира за връщане към много по-интензивна фаза на конфликта", каза той.

Андреас Криг, преподавател по сигурност в King's College London, заяви, че технически е възможно йеменското правителство да е извършило удара със самолети, предоставени от Обединените арабски емирства, но според него по-вероятно е участието на Саудитска Арабия.

ООН предупреждава за по-широка ескалация

Заместник-генералният секретар на ООН за Близкия изток, Азия и Тихия океан Халед Хиари предупреди, че последните събития в Йемен показват необходимостта от политическо решение.

„Йемен и целият регион не могат да си позволят нов цикъл на ескалация", заяви той пред Съвета за сигурност на ООН.

Хиари също така призова хутите да освободят 73 служители на ООН, които според него се намират в произволно задържане.

Международният комитет на Червения кръст съобщи, че неговият самолет и екипаж, за които йеменското правителство по-рано твърдеше, че са били задържани от хутите на летището в Сана, са „в безопасност".

Хутите воюват с международно признатото йеменско правителство от 2014 г. насам. Конфликтът е причинил смъртта на стотици хиляди души и е довел до една от най-тежките хуманитарни кризи в света.

Бунтовниците контролират столицата Сана и голяма част от северен Йемен, докато правителството държи основно южните райони.