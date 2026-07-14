В Сърбия поискаха оставката на министър заради реч за Косово

Част от сръбската опозиция поиска оставката на министъра на държавната администрация и местното самоуправление Снежана Паунович заради нейни изявления за Косово, определени като реч на омразата срещу албанците, съобщи сръбското издание "Данас", цитирано от БТА.

Движението на свободните граждани" (ДСГ) заяви, че Паунович трябва незабавно да бъде освободена от поста си заради "шовинистично изказване", свързано с етническо прочистване на Косово през 1998 г. Според партията последвалото обяснение на министъра, че е имала предвид "експулсиране на хора в предполагаемата им родина", не променя характера на изказването ѝ, а потвърждава позиция за етническо преследване. От ДСГ допълниха, че са обезпокоени и от други нейни коментари, които според тях представят албанците по унизителен и расистки начин.

"Човек, който оправдава експулсирането на хора само заради тяхната националност, не може да бъде член на правителството на Република Сърбия", заяви опозиционната формация, като припомни, че сръбското законодателство забранява разпространяването на национална и религиозна омраза.

Повод за реакцията станаха думи на Паунович в интервю за телевизия "Курир", в което тя заяви, че ако през 1998 г. е била на мястото на тогавашния президент на Съюзна република Югославия Слободан Милошевич, би "прочистила етнически Косово". Впоследствие тя уточни, че няма предвид физическо унищожение на албанците, а напускане на територията от хора, които не се чувстват граждани на Съюзна република Югославия. По думите ѝ тези, които са извършвали терористични действия, е трябвало да бъдат третирани като терористи.

Паунович е член на Социалистическата партия на Сърбия от 1992 г. и неин заместник-председател от 2024 г., припомня "Данас". Тя е избрана за депутат за първи път през 2013 г. и е заемала два мандата поста заместник-председател на сръбския парламент.