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Изписаха от болница норвежката принцеса след трансплантация на бели дробове

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Принцеса Мете-Марит Снимка: Снимка: инстаграм/crownprincessmm

Норвежката принцеса Мете-Марит, съпругата на престолонаследника принц Хокон, бе изписана от болница след близо едномесечен болничен престой след трансплантация на бели дробове, заяви днес кралският двор, цитиран от Франс прес.

"Здравословното състояние на принцесата престолонаследница е добро, като се вземат предвид обстоятелствата", казаха от болницата в столицата Осло, от която бе изписана Мете-Марит.

През 2018 година 52-годишната принцеса бе диагностицирана с рядка форма на белодробна фиброза - заболяване, което причинява дихателни проблеми.

Влошаването на здравословното ѝ състояние я принуди в средата на миналия месец да се подложи на операция за трансплантация на бели дробове. Операцията премина успешно.

През следващите шест месеца принцесата ще се възстановява, като ще бъде обект на внимателно следене за евентуални усложнения, съобщава БТА.

Принцеса Мете-Марит

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