Тръмп заплаши с атака срещу загадъчен ирански ядрен обект

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви за потенциална цел на американските въоръжени сили загадъчен ирански обект, наричан планината Пикакс (Pickaxe Mountain), близо до ядрения обект в Натанз, въпреки че не е съвсем ясно какво точно има на това място, предаде ДПА, цитирана от БТА.
"Пикакс е възможна цел за един хубав здрав удар точно пред входната врата", заяви той късно вчера пред консервативния радиоводещ Хю Хюит. По-късно Тръмп добави: "Ще унищожим планината Пикакс. Кажете на иранците да бъдат готови".
Американският президент предрече, че атаката ще се състои "относително скоро".
Комплексът се намира в планината Кух-е Коланг, южно от ядрения обект в Натанз в централен Иран, който беше атакуван от американски бомбардировачи миналата година. Планината Пикакс е английският превод на името.
Малко се знае за обекта, чието строителство започна след експлозия и пожар през юли 2020 г., нанесли тежки щети на надземни монтажни халета за модерни центрофуги в Натанз. Техеран определи тогава случилото се като саботаж.
Директорът на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси потвърди по-късно, че е започнало строителството на подземен заместващ обект.
Макар обогатителните съоръжения в Натанз да са били под международен надзор в продължение на години, инспекторите на МААЕ досега не са влизали в съоръженията в планината Пикакс.
Повече от година след експлозията бившият шеф на Иранската агенция за атомна енергия Али Акбар Салехи заяви: "Днес успяхме да построим временен заместващ цех на мястото на взривения. Работим ден и нощ, за да изградим всичките си монтажни цехове в планините около Натанз."
Сателитни снимки, публикувани от американски медии, показват входове към тунели и съоръжения за сигурност около обекта. Първоначално комплексът може да е бил предназначен за сглобяване на центрофуги, но има предположения, че той би могъл да се използва и за обогатяване на уран.
Анализът на сателитните снимки показва, че части от съоръжението може да се намират на 80–100 метра под земята. Ако е така, това би затруднило унищожаването му с бомби за поразяване на бункери.