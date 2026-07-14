Тръмп заплаши с атака срещу загадъчен ирански ядрен обект

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви за потенциална цел на американските въоръжени сили загадъчен ирански обект, наричан планината Пикакс (Pickaxe Mountain), близо до ядрения обект в Натанз, въпреки че не е съвсем ясно какво точно има на това място, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Пикакс е възможна цел за един хубав здрав удар точно пред входната врата", заяви той късно вчера пред консервативния радиоводещ Хю Хюит. По-късно Тръмп добави: "Ще унищожим планината Пикакс. Кажете на иранците да бъдат готови".

Американският президент предрече, че атаката ще се състои "относително скоро".

Комплексът се намира в планината Кух-е Коланг, южно от ядрения обект в Натанз в централен Иран, който беше атакуван от американски бомбардировачи миналата година. Планината Пикакс е английският превод на името.

Малко се знае за обекта, чието строителство започна след експлозия и пожар през юли 2020 г., нанесли тежки щети на надземни монтажни халета за модерни центрофуги в Натанз. Техеран определи тогава случилото се като саботаж.

Директорът на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси потвърди по-късно, че е започнало строителството на подземен заместващ обект.

Макар обогатителните съоръжения в Натанз да са били под международен надзор в продължение на години, инспекторите на МААЕ досега не са влизали в съоръженията в планината Пикакс.

Повече от година след експлозията бившият шеф на Иранската агенция за атомна енергия Али Акбар Салехи заяви: "Днес успяхме да построим временен заместващ цех на мястото на взривения. Работим ден и нощ, за да изградим всичките си монтажни цехове в планините около Натанз."

Сателитни снимки, публикувани от американски медии, показват входове към тунели и съоръжения за сигурност около обекта. Първоначално комплексът може да е бил предназначен за сглобяване на центрофуги, но има предположения, че той би могъл да се използва и за обогатяване на уран.

Анализът на сателитните снимки показва, че части от съоръжението може да се намират на 80–100 метра под земята. Ако е така, това би затруднило унищожаването му с бомби за поразяване на бункери.