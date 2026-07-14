ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Китай се превръща във водещия глобален високо...

Времето София 29° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23222028 www.24chasa.bg

Севастопол вече е с режим на тока след украинските удари

852
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Украйна честжо нанася удари по руски енергийни обекти. Снимка: Кадър: Екс/ZelenskyyUa

В Севастопол, един от най-големите градове в контролирания от Русия Крим, бе въведен режим на тока след украинските атаки през изминалата нощ, предаде Ройтерс, позовавайки се на местните власти.

На полуострова вече бяха наложени ограничения върху потреблението на бензин поради недостига на гориво, причинен от украинските удари по петролни рафинерии и логистична инфраструктура.

Михаил Развожаев, назначеният от Москва губернатор на Севастопол, заяви в Телеграм, че електроенергия ще се доставя в продължение на два часа, след което ще следват шестчасови прекъсвания.

„Разбирам колко трудна е ситуацията, затова правим всичко възможно, за да я стабилизираме. Екип от специалисти в момента работи по преконфигурирането на системата и мобилизирането на всички налични резерви", каза Развожаев. „Нашата цел е да намалим недостига до тази вечер и да направим прекъсванията и операциите по превключване по-редки."

Той също така призова домакинствата да избягват използването на електроуреди с висока мощност, когато е възможно, за да не се претоварва системата.

Украинските атаки срещу руската енергийна и логистична инфраструктура нарушиха доставките на гориво, като много от ударите бяха насочени към Крим в опит да се подкопае контролът на Русия над полуострова.

Русия анексира Крим от Украйна през 2014 г., но повечето страни не признават контрола на Москва над региона, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.

Украйна честжо нанася удари по руски енергийни обекти.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Как да мислим за парите си днес - вече не е важно каква е лихвата, а къде да инвестираме (Видео)