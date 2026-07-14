Севастопол вече е с режим на тока след украинските удари

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В Севастопол, един от най-големите градове в контролирания от Русия Крим, бе въведен режим на тока след украинските атаки през изминалата нощ, предаде Ройтерс, позовавайки се на местните власти.

На полуострова вече бяха наложени ограничения върху потреблението на бензин поради недостига на гориво, причинен от украинските удари по петролни рафинерии и логистична инфраструктура.

Михаил Развожаев, назначеният от Москва губернатор на Севастопол, заяви в Телеграм, че електроенергия ще се доставя в продължение на два часа, след което ще следват шестчасови прекъсвания.

„Разбирам колко трудна е ситуацията, затова правим всичко възможно, за да я стабилизираме. Екип от специалисти в момента работи по преконфигурирането на системата и мобилизирането на всички налични резерви", каза Развожаев. „Нашата цел е да намалим недостига до тази вечер и да направим прекъсванията и операциите по превключване по-редки."

Той също така призова домакинствата да избягват използването на електроуреди с висока мощност, когато е възможно, за да не се претоварва системата.

Украинските атаки срещу руската енергийна и логистична инфраструктура нарушиха доставките на гориво, като много от ударите бяха насочени към Крим в опит да се подкопае контролът на Русия над полуострова.

Русия анексира Крим от Украйна през 2014 г., но повечето страни не признават контрола на Москва над региона, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.