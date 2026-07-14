Руски опозиционер срещу войната: Пречат на предизборната ми кампания

Руски политик, който е противник на войната срещу Украйна и иска да се кандидатира за парламента, обвини властите, че се опитват да саботират кампанията му, след като беше обявен за "чуждестранен агент" и разпитан от полицията, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Борис Надеждин, на когото беше забранено да се състезава срещу Владимир Путин на президентските избори през 2024 г., се опитва да събере достатъчно подписи от поддръжници, за да се регистрира като кандидат за изборите за долната камара на парламента, Думата, през септември.

Миналия петък той беше вписан в списъка на чуждестранните агенти – термин с конотации на шпионаж, който Москва прилага към хора, които счита за ангажирани в антируски дейности. В понеделник полицията го задържа за разпит във връзка с публикация в социалните медии, съдържаща линк към предполагаемо "екстремистко" съдържание.

Надеждин заяви пред Ройтерс, че властите действат, за да му попречат да води предизборна кампания и да изразява критични мнения по теми като ограниченията в интернет, недостига на бензин и войната в Украйна.

"Те искаха да се уверят, че, не дай Боже, Надеждин няма да се озове в Думата и да прави същото, което е правил през цялото време: да казва, че войната трябва да спре, че Русия се нуждае от нормално развитие и връщане към нормален човешки живот, а не от това, което се случва сега", каза той.

"Целта е проста: да ме извадят от играта, да ми попречат да вляза в Държавната дума и да ми попречат да водя кампания – за мир, за свобода и за неща като достъп до интернет и бензин, в крайна сметка."

Във видеоклип, публикуван тази седмица, Надеждин призова за слагане на край на това, което нарече "напълно безсмислена братоубийствена война", като настоя за замразяване на конфликта по настоящите фронтови линии.

Изказването по такива деликатни теми е рисковано в Русия, където Кремъл засили репресиите срещу дисидентите през тези четири години и половина на войната в Украйна, отбелязва Ройтерс.

Либералната партия "Яблоко", която иска примирие, е издигнала стотици кандидати за Думата, макар че е малко вероятно да спечели места. Миналия месец нейният заместник-председател Максим Круглов беше осъден на седем години затвор по обвинения в разпространяване на лъжи за руската армия, посочва Ройтерс.