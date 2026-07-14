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Изявленията на германския канцлер Фридрих Мерц, че Русия не бива да участва в изработването на гаранции за сигурност за Украйна, свидетелстват за безперспективността на позициите на Европейския съюз, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС, съобщава БТА.

Мерц заяви вчера, че въпросът за гаранциите за сигурност за Киев трябва да бъде решен от Украйна и партньорите ѝ, а не от Русия, посочва Ройтерс.

"Изявленията на канцлера Мерц свидетелстват за безперспективността на позициите, които заемат европейците", посочи говорителят на Кремъл и добави, че ако ЕС настоятелно поддържа тази позиция, това напълно ще изключи възможността за участие на страните от Европа от процеса на мирното уреждане.

"Ако тази позиция действително отразява убежденията на европейците и ако те настоятелно я поддържат, това напълно ще изключи възможността за участие на европейските страни от процеса на мирното уреждане", отбеляза Песков.

Говорителят подчерта, че изработването на гаранции за сигурност за Украйна е невъзможно без участието на Русия.

В отговор на отделен въпрос Песков определи налагането вчера на санкции от ЕС срещу компанията собственик на социалната мрежа ВКонтакте и приложението за съобщения Макс като "пълен абсурд".

Критици обвиняват руските власти, че използват приложенията за проследяване - нещо, което Кремъл отрича. Песков посочи, че санкциите на ЕС няма да попречат на компанията да разширява дейността си, посочва Ройтерс.