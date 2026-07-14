Радев видя на военния парад в Париж участието и на български гвардейци

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Министър-председателят Румен Радев присъства на военния парад по повод националния празник на Франция, който се състоя на площад „Конкорд" в Париж, съобщиха на фейсбук страницата на Министерския съвет.

В събитието участваха и български гвардейци, което е знак за изключително добрите и близки отношения между България и Франция, както и за задълбочаващото се партньорство и взаимното уважение между двете държави, се посочва в съобщението. В събитието участваха и български гвардейци

Министър-председателят Румен Радев е на посещение в Париж по покана на френския президент Еманюел Макрон за традиционния военен парад по повод националния празник на Франция, съобщиха от правителствената пресслужба.

В българската делегация в Париж са вицепремиерът Иво Христов и министърът на министърът на външните работи Велислава Петрова, които също присъстваха на военния парад, съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР).

Мотото тази година е „Стратегическо пробуждане в Европа" – послание, което отразява променената среда за сигурност на континента след началото на войната в Украйна, посочват от МВнР.

В тазгодишния военен парад, който се проведе на площад „Конкорд", дефилираха около 6686 военнослужещи, бяха включени също 299 бойни машини и 193 коня. Във въздушната част бяха включени 98 военни самолета, включително осем от съюзнически държави, 32 хеликоптера и около 60 дрона.

Освен България в пешия марш в рамките на парада участваха още военнослужещи от Великобритания, Германия, Полша, Румъния, Швеция, Словакия, Австрия, Канада и Австралия. В церемонията участваха и 25 украински военнослужещи, информираха още от българското външно министерство.