Първите военни учения на коалицията на желаещите ще се проведат тази есен в Полша

Първите военни учения на Коалицията на желаещите в подкрепа на Украйна ще се състоят тази есен в Полша, заяви днес полският премиер Доналд Туск след срещата на формата в Париж, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Туск каза, че в ученията ще се включат военнослужещи от Франция и Великобритания и че Полша ще бъде както домакин, така и участник в маневрите. По думите на полския премиер целта е коалицията да развие готовност да предоставя "конкретни гаранции за сигурността на Украйна, но също и на целия регион".

Новината за предстоящите учения първо бе оповестена вчера от Макрон, който бе домакин на срещата на върха на Коалицията на желаещите.

Съюзниците също така планират след края на войната да се формират многонационални сили, които да гарантират сигурността на Украйна. Силите ще бъдат оглавявани от европейски държави и ще бъдат подкрепяни от САЩ. Въпреки това опитите за започването на преговори за прекратяване на огъня или за сключването на по-широко мирно споразумение от месеци са в задънена улица, отбелязва Ройтерс.

Междувременно полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш заяви, че страната му е отворена за постоянното разполагане на военни британски и френски военни сили.

"Ако поемем по-голяма отговорност за източната граница на НАТО, тогава онези, които живеят далеч от нея, ще дойдат в Полша", каза Кошиняк-Камиш, цитиран от ПАП.