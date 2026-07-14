Предупредиха авиокомпаниите да избягват въздушното пространство на ОАЕ, Бахрейн, Кувейт и Катар

Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз (EASA) актуализира днес политиката си към авиокомпаниите, като им препоръча да избягват въздушното пространство на Бахрейн, Кувейт, Катар, ОАЕ и да не летят над водите на Оманския залив на фона на новите атаки между Иран и САЩ, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Само преди седмица агенцията беше отменила предишното си предупреждение след временното намаляване на напрежението, последвало примирието между Техеран и Вашингтон през миналия месец. Тогава тя препоръчваше повишено внимание при полети над въздушното пространство на Бахрейн, Кувейт, Катар, ОАЕ, Израел, Йордания, Оман и Саудитска Арабия. Новата препоръка е значително по-строга и ще остане в сила до 29 юли.

"Непредвидимото развитие на военните действия, съчетано с възможното използване на ракети, дронове, бойни самолети и системи за противовъздушна отбрана, създава висок риск за гражданските полети на всички височини и полетни нива в засегнатото въздушно пространство", се посочва в комюнике на агенцията.

Според агенцията наличието на големи американски военни бази в региона увеличава вероятността държавите, обхванати от предупреждението, да бъдат директно изложени на ирански ракетни и дронови атаки. Освен това съществува риск граждански самолети да бъдат погрешно идентифицирани от американските или други системи за противовъздушна отбрана.

Предупреждението е факт, след като Иран изстреля балистични ракети по американска военна база в Йордания, а САЩ нанесоха нова серия удари срещу ирански цели за трета поредна нощ. Ескалацията последва решението на Техеран да затвори Ормузкия проток, което накара президента на САЩ Доналд Тръмп да възстанови блокадата срещу иранското корабоплаване и да предложи въвеждането на 20-процентна такса за охрана на преминаващите през стратегическия воден път търговски кораби.