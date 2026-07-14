Без България в Коалицията на желаещите за Украйна, Радев отказа на Макрон (Обзор)

Премиерът е категоричен, че решението на конфликта не е в неговото удължаване с военни средства

"Аз лично получих покана от президента Макрон за участие в Коалицията на желаещите. Мястото на България не е там” - категоричната позиция е на Румен Радев, изречена във вторник в Париж. Във френската столица българският премиер бе по покана на президента Еманюел Макрон и по случай националния празник на страната - Деня на Бастилията. Във военния парад на 14 юли на пл. “Конкорд”

се включиха и български гвардейци

Български гвардейци се включиха във военния парад в Париж. СНИМКА: РОЙТЕРС

Радев допълни, че България е отхвърлила предложението да участва в Коалицията на желаещите. Създадена по инициатива на Франция и Великобритания през 2025 г., неформалната група от над 30 държави координира военната подкрепа за Украйна и планира гаранции за сигурността ѝ след евентуално прекратяване на войната. Начело на коалицията към момента са Макрон, украинският президент Володимир Зеленски, отиващият си премиер на Обединеното кралство Киър Стармър и германският канцлер Фридрих Мерц.

Макрон посрещна лидерите на редица страни за официалния прием преди националния празник на страната СНИМКА: GETTY IMAGES

“Ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаване на финансовата и военна помощ за Украйна. Ние такава не предоставяме. Решението на този конфликт не е в неговото удължаване с военни средства, а в силна дипломатическа мисия, която да сложи край на ескалацията”, обясни Радев защо страната ни няма да се включи в инициативата. Макрон на военния парад, който е един от най-мащабните от години. В него участваха 6700 военни, 315 машини и почти 100 самолета. Това е десетият и последният парад, на който Макрон присъства в качеството си на президент. СНИМКА: РОЙТЕРС

Ден преди военния парад в Париж се срещнаха голяма част от лидерите на страните от Коалицията на желаещите. Основните теми на разговор бяха борбата с руския сенчест флот, осигуряването на нови военни способности за Киев, както и по-задълбочено сътрудничество между страните от коалицията. В дискусиите участваха и генералният секретар на НАТО Марк Рюте, шефката на ЕК Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антониу Коща.

В хода на срещата 9 европейски страни и Украйна договориха нова инициатива - да бъде създадена коалиция за обща противоракетна отбрана. Ще се провеждат и съвместни военни учения в държави, които си граничат с Украйна, а Киев ще получи от Париж 16 изтребителя “Рафал”, ПВО ракети и разрешение за производство на френски ракети. Полският премиер Доналд Туск отбеляза, че първото общо учение ще се проведе в Полша през есента.

Във връзка с общата европейска отбрана Радев коментира: “Всички решения, които касаят нашата колективна сигурност, се взимат от друг формат и на друго място.

Предложения и идеи сме виждали много

България участва активно там, където се взимат решенията. Тези решения се взимат в ЕС и в НАТО, където България има своята тежест и активно присъствие”.

А според министъра на отбраната Димитър Стоянов Коалицията на желаещите “няма как да бъде реализирана, ако няма постигнат траен мир между Украйна и Русия”. Стоянов отбеляза, че страната ни участва във всички останали инициативи.

Военният министър припомни, че България е в инициативата Sky Shield, която също има ангажименти по отношение на противоракетната защита. По думите му има твърде много инициативи с една и съща насоченост. Със зрелищна заря и светлинно шоу до Айфеловата кула почнаха честванията на националния празник. СНИМКА: GETTY IMAGES

Зеленски иска 300 ракети "Пейтриът" за зимата

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че страната му се нуждае от 300 американски ракети "Пейтриът", или по 100 на брой за всеки месец от зимата.

Това стана ясно след срещата на Коалицията на желаещите, която се проведе в Париж в понеделник.

"Трябва да защитим човешките животи тук и сега. Разполагаме с надеждни европейски системи. Но най-ключовите за защита от руски балистични ракети остават "Пейтриът". Това е ежедневна необходимост и ви моля да се съсредоточите върху тази подкрепа", призова Зеленски.

Той увери, че се полагат всички усилия Москва да бъде подтикната към дипломатическо решение на конфликта, но за да стане това възможно, страната му трябва да е в по-добра позиция при преговорите.

Освен това по думите на Зеленски колкото по-разнообразни са отбранителните способности на Украйна, толкова по-трудно ще бъде за Русия да подкопае сигурността в Европа.