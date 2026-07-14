Уорън Бъфет спира даренията към фондация „Гейтс“ след разкритията за Епстийн

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Уорън Бъфет заяви, че е преустановил даренията си за фондацията „Гейтс" след разкритията за контакти между съоснователя на „Майкрософт" (Microsoft) и филантроп Бил Гейтс и покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Бъфет заяви, че дарява акции на стойност около 6 милиарда долара от американския инвестиционен холдинг „Бъркшър хатауей" (Berkshire Hathaway) на четири семейни фондации, управлявани от дъщеря му Сузи и синовете му Хауърд и Питър. Дарението му включва 12 милиона акции от клас Б.

Фондация „Гейтс", получила над 47 милиарда долара от Бъфет от 2006 г. насам, няма да бъде част от ежегодното дарение на 95-годишния председател на борда на ‚Бъркшър хатауей".

„Разбира се, смъртта е непредвидима, но оставащите ми акции ще бъдат дарени на четирите фондации по един или друг начин до 31 декември 2034 г.", заяви Бъфет.

Фондация „Гейтс" и „Бъркшър хатауей" не са коментирали липсата на дарение на този етап.

Репутацията на Бил Гейтс пострада, когато Министерството на правосъдието на САЩ публикува документи през февруари, който го обвързаха със сексуалния престъпник Джефри Епстийн.

Сред тях имаше снимки, на който Гейтс позира с Епстийн и с жени, чиито лица са заличени. Разкрити имейли показаха и извършена комуникация между престъпника и служители на фондацията.

Бил Гейтс заяви пред Конгреса на САЩ през юни, че „не е разбирал напълно мащаба на престъпленията на Епстийн, когато е общувал с него, включително на срещи, чиято цел е била филантропия".

Гейтс не е обвинен в престъпления. Той многократно е изразявал съжаление, че има нещо общо с Епстийн, и отрича да е прекарвал време с жертвите на сексуално насилие, както и да е бил свидетел на престъпно поведение.

Бъфет е дарил значително повече от половината от акциите си в „Бъркшър хатауей". откакто пое неотменим ангажимент да дарява богатството си през 2006 година.

Преди последното дарение той притежаваше близо 14 на сто от акциите, а състоянието му възлизаше на около 147 милиарда долара според списание „Форбс"

Бъфет ще дари 9 милиона акции от клас Б на фондацията „Сюзън Томпсън Бъфет" и по 1 милион на фондациите „Хауърд Джи Бъфет", „Шерууд" и „НоВо".

Целта му е даренията да се увеличават всяка година, и тези за фондацията на Сюзън да се увеличават малко по-бързо. Фондация „Сюзън Томпсън Бъфет", кръстена на първата съпруга на Уорън Бъфет, финансира репродуктивното здраве.

Фондация „Шерууд" подкрепя организации с нестопанска цел в Небраска и образованието в ранна детска възраст. Фондацията „Хауърд Джи Бъфет" се фокусира върху световния глад, борбата с трафика на хора и смекчаването на конфликти по света". Фондация „НоВо" има инициативи, насочени към маргинализирани момичета и жени, както и към местните общности.