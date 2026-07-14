Тръмп реши: Без 20% такса за преминаване през Ормузкия проток

Американският президент Доналд Тръмп се отказа от идеята си да сложи такса от 20% за преминаване през Ормузкия проток. Предложението се породи като част от военния конфликт на САЩ с Иран, съобщава Ройтерс, цитирана от БТА. Вместо таксата обаче, Тръмп ще се стреми към инвестиционни споразумения с държавите от Персийския залив.

След като Техеран съобщи, че затваря Ормузкия проток, последва нова вълна от американски въздушни удари, които продължават вече трета поредна нощ. Именно затова в понеделник Тръмп обяви, че възстановява блокадата над иранското корабоплаване и предложи въвеждането на 20% такса.

По-малко от 5 часа преди предложението да влезе в сила (в 20:00 ч. по Гринуич - б.р.), държавният глава на САЩ заяви, че Ормузкият проток е отворен за всички кораби, с изключение на иранските.

"След доста продуктивни разговори с лидерите в Близкия изток реших да заменя 20-процентните компенсации с търговски и инвестиционни сделки, които различните страни от Залива ще сключат със САЩ", написа той в публикация в социалната си мрежа Truth Social. И допълни: "Ето защо имаме пълна блокада, но само за кораби, плаващи от и към ирански пристанища или транспортиращи ирански товари."

Тръмп не споменава конкретни ангажименти на страните от Залива. Само заявява, че "инвестициите ще бъдат мащабни, но в същото време изключително добри за тях и тяхното бъдеще".

След публикацията цените на петролните фючърси ограничиха по-ранния си ръст, след като по-рано през деня бяха поскъпнали за пореден път. Повторната ескалация на военните действия засили съмненията, че меморандумът за разбирателство, който САЩ и Иран подписаха през юни, ще доведе до трайно прекратяване на войната. Именно тя бе причината за многобройни нарушения в световните доставки на енергийни ресурси и породи опасения, че отново ще има рязък ръст на световната инфлация.

От своя страна Иран също отвърна на удара, като атакува военната база на Щатите в Йордания с балистични ракети. В същото време Бахрейн, където US военноморските сили имат база информира, че е преодолял иранска атака по въздух. Йордания пък заяви, че е свалила 4 балистични ракети, а в бахрейнската столица Манама бяха чути експлозии.

Преди старта на войната близо 1/5 от световния трафик на петрол и природен газ минаваше дневно през Ормузкия проток. Ако САЩ наистина бяха наложили 20% такса, тя би могла да генерира около 240 млн. долара приходи на ден.

Агенцията на ООН по корабоплаването заяви, че се противопоставя на въвеждането на каквито и да било такси за протоци, използвани за международно корабоплаване, и подчерта, че няма правно основание за въвеждането на задължителни такси за преминаване през международни проливи.