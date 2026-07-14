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Атина е на последно място в Топ 50 по качество на ...

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Атина е на последно място в Топ 50 по качество на живот

Бойка Атанасова, Атина

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Акропола в Атина.

Атина заема последното, 50-о място в класацията за качество на живот сред 50-те града, включени в доклада „Mapping the World's Prices 2026" на Deutsche Bank.

Основната причина не са високите цени, а ниските доходи. Средната нетна месечна заплата в гръцката столица е около 1153 евро, докато наемите и цените на имотите продължават да растат с едни от най-бързите темпове в Европа. Според предишни данни на Deutsche Bank средният наем на жилище в центъра на Атина достига около 57% от средната заплата, което затруднява все повече младите хора и семействата.

Освен разходите за жилище, значителна част от бюджета на домакинствата отива за електроенергия, отопление, храна и горива. В резултат покупателната способност на местните жители остава ниска, въпреки постепенното увеличение на заплатите.

Докладът отчита като основно предимство на Атина мекия климат и многото слънчеви дни, но те не успяват да компенсират проблемите с достъпността на жилищата и ниските доходи.

Според анализа гръцката столица остава привлекателна за туристи, дистанционно работещи и хора с доходи от чужбина, но става все по-трудна за живот за тези, които разчитат на гръцка заплата.

Акропола в Атина.

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