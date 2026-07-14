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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23224990 www.24chasa.bg

Гърция не дава право на кръвен тест при спорен резултат от дрегер на шофьори с диабет

Бойка Атанасова, Атина

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дрегер СНИМКА: Архив

Шофьори с диабет, както гръцки граждани, така и туристи и чужденци, нямат законово право да поискат кръвен тест, ако оспорват положителен резултат от дрегер при рутинна пътна проверка в Гърция. Това предвижда новият гръцки Кодекс за движение по пътищата (Закон № 5209/2025).

Темата предизвиква внимание, тъй като при редки случаи на тежка кетоза или диабетна кетоацидоза повишените нива на ацетон в организма могат да доведат до фалшиво положителен резултат за алкохол при някои дрегери.

Според действащото законодателство кръвен тест се извършва задължително основно при тежки пътнотранспортни произшествия. При обикновени проверки полицията разчита на показанията на дрегера и законът не задължава органите на реда да извършат повторно измерване или лабораторно изследване заради диабет или друго метаболитно състояние.

Това означава, че при положителен резултат водачът може да бъде санкциониран незабавно, а впоследствие сам да доказва, че показанията на устройството са били погрешни.

Експерти смятат, че при документирано заболяване и спорен резултат законът трябва да предвижда възможност за повторен тест с друг сертифициран дрегер или незабавно кръвно изследване, което може ясно да разграничи наличието на етилов алкохол от метаболитни вещества като ацетон и изопропанол.

дрегер СНИМКА: Архив

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