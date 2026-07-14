Гърция въвежда нови правила за собствениците на имоти

Важно за чужденците с имоти в Гърция: Нов закон улеснява сделките и ограничава държавните претенции

Чужденците, които притежават или планират да купят недвижим имот в Гърция, трябва да знаят, че страната започва поетапното прилагане на Закон 5293/2026, който въвежда важни промени в правилата за собственост, наследяване и сделките с имоти.

Една от най-важните промени е, че държавата вече няма да може да оспорва собствеността върху имоти, придобити по законен начин преди определени дати, ако собственикът разполага с необходимите документи. Законът урежда и дългогодишни спорове за земеделски земи, които в миналото са били предоставени от самата държава на граждани.

Предвижда се също възможност за признаване на право на собственост на лица, които добросъвестно и непрекъснато са владели даден имот в продължение на десетилетия, след съдебно решение.

Новите разпоредби улесняват и продажбата на имоти, запорирани заради данъчни задължения. Част от сумата от сделката ще се използва за погасяване на дълга, а след това запорът ще бъде вдиган.

Законът въвежда и принципа на „обслужване на едно гише", при който нотариусът ще координира почти всички административни процедури по сделката – от събирането на необходимите документи до регистрацията в кадастъра.

Облекчават се и процедурите при наследяване и дарение на имоти, като данъкът вече ще може да бъде платен директно от средствата, получени при продажбата на имота. В районите с действащ кадастър отпада и задължението към всеки договор да се прилага нов топографски план, освен в случаите, когато това е необходимо.

Освен промените в сферата на недвижимите имоти, законът предвижда и по-широка дигитализация на администрацията – по-малко удостоверения на хартия, повече електронни услуги и възможност гражданите да проследяват онлайн движението на административните си преписки.

Част от реформите вече са в сила, а други ще започнат да се прилагат след приемането на необходимите подзаконови актове. Според гръцките власти промените трябва да направят сделките с имоти по-бързи, по-прозрачни и да намалят бюрократичните пречки за собствениците.