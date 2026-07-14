Вкараха за 5 месеца в затвора комедиантка заради шега със султан Сюлейман

Съд в Турция осъди на 5 месеца лишаване от свобода стендъп комедиантката Туба Улу. Причината за това е нейна шега, свързана с османския султан Сюлейман Великолепни, определена като "непристойна". За това съобщи турската редакция на BBC, цитирана от БТА.

На предишното заседание преди седмица на съда в Истанбул, прокуратурата поиска комедиантката да получи до 3 г. затвор за "подбуждане към омраза и враждебност сред обществото", припомня медията.

"Не приемам твърденията в обвинителния акт и основното становище. Нямах намерение да извършвам престъпление. Никога не съм възнамерявала да унижавам или разделям която и да е част от обществото", заяви подсъдимата.

Според прокуратурата в сценичната изява на Туба Улу се съдържат сексуални послания, нарушаващи добрия тон и обществения ред. Тя обаче отрече обвиненията и заяви, че не е искала да обиди никого или да омаловажи обществените норми. Именно затова тя поиска оправдателна присъда от съда.

Сюлейман Великолепни, който управлява Османската империя от 1520 до 1566 г., се смята за един от най-могъщите ѝ владетели. Връзката му с Хюрем султан, бивша робиня, която става негова законна съпруга, бележи отклонение от османската традиция и е обект на исторически изследвания и различни митове.