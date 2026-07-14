Скелет на тирекс бе продаден за рекордните 50,1 млн. долара на търг в Ню Йорк

Скелет на тиранозавър рекс, наречен Гюс, бе продаден за 50,1 млн. долара на търг в Ню Йорк. Търгът бе организиран от аукционна къща "Сотбис", съобщи АФП, цитирана от БТА. Това е най-високата цена, достигана някога за подобна находка.

Експонатът е един от най-цялостните скелети на тирекс в света, състоящ се от 183 фосилизирани кости. Той е открит през 2021 г. в ранчо в Южна Дакота. Смята се, че Гюс е живял преди между 72 и 66 млн. години, отбелязва АФП. Скелетът е с дължина 11,6 м, което го превръща в един от най-големите, откривани някога. Той е запазен на около 63%.

Рекордната сума е предложена от анонимен купувач и демонстрира разцвета на пазара на фосили от динозаври - тенденция, критикувана от някои палеонтолози, които изразяват съжаление, че тези екземпляри постъпват в частни колекции, отбелязва АФП.

"САЩ са единствената страна в света, където фосили от този тип се считат за частна собственост", каза за AФП преди търга Касандра Хатън от "Сотбис".

"Ако сте собственик на земята, вие сте собственик на фосила и имате право да го продадете. Затова, ако искате динозавър, това е единственото място, където можете да си купите", обясни тя.

Предишният рекорд за фосил, продаден на търг, се държеше от Апекс – стегозавър, закупен за 44,6 млн. долара през 2024 г. от милиардера и мениджър на хедж фондове Кен Грифин. В момента Апекс може да бъде видян в Природонаучния музей в Ню Йорк.