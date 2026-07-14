Израел прие бюджет от над 378 млн. евро за 34 нови селища на Западния бряг

Израелският кабинет по сигурността одобри бюджет от 1,3 млрд. шекела (над 378 млн. евро) за изграждането на 34 нови селища на окупирания Западен бряг. Това съобщи десният министър на финансите Бецалел Смотрич, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Агенцията допълва, че това още повече засилва напрежението около територия, смятана от мнозина за важна за евентуалното създаване на палестинска държава.

Органите на ООН, палестинците и повечето държави от международната общност смятат селищата за незаконни според текстовете на международното право (позиция, която Израел оспорва), както и за препятствие пред постигането на мир.

Смотрич, който отдавна се противопоставя на палестинската държава, е лидер на партията "Религиозен ционизъм", чиято подкрепа идва основно от заселническите общности. Той се кандидатира за предстоящите парламентарни избори на 27 октомври.

Планираните селища ще увеличат общия брой на изградените по време на неговия 4-годишен мандат до 103. Смотрич заяви, че други над 313 млн. евро ще бъдат дадени за изграждане на пътища към новите селища. Миналият месец министрите препратиха плана за финансиране към кабинета по сигурността.

Смотрич определи решението като историческо и "празник за Израел и за селищата" и благодари на премиера Бенямин Нетаняху за подкрепата. Според проучванията на общественото мнение Нетаняху може да загуби изборите през октомври.

"Укрепваме сигурността на Държавата Израел, унищожаваме идеята за създаване на терористична държава в сърцето на страната и засилваме нашата опора в земите на родината в Юдея и Самария", заяви Смотрич, използвайки библейския термин за Западния бряг.

През последните месеци има ръст на насилието от страна на заселници срещу палестинци и тяхното имущество. Около 700 хил. израелски заселници живеят сред 2,7 млн. палестинци на Западния бряг и в Източен Йерусалим.

Израел не е разширил своя суверенитет върху окупирания Западен бряг, но отхвърля международните възражения срещу селищата и твърди, че това е спорна територия, където евреи живеят от хиляди години.