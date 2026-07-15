Ирански удар порази кувейтски военен кораб, има жертви в Ормузкия проток

Военен кораб от състава на кувейтските военноморски сили бе поразен при иранска атака, при която са ранени четирима военнослужещи, предава Ройтерс, позовавайки се на официално изявление на армията на емирството. Оттам уточниха, че пострадалите са получили незабавна медицинска помощ и състоянието им в момента е стабилно.

Ударът е бил част от масирана нощна офанзива, насочена срещу ключови граждански и стратегически обекти в Кувейт. Местната противовъздушна отбрана е успяла да прехване една балистична ракета, пет крилати ракети и 33 дрона, като паднали отломки са причинили материални щети на сушата.

Същевременно напрежението в региона ескалира и в Ормузкия пролив, където при атаки срещу търговски кораби загинаха най-малко двама души, а няколко други бяха ранени. Международната морска организация (ММО) потвърди черната статистика, предава Франс прес. Инцидентът е станал в омански води, а обвиненията за ударите срещу двата плавателни съда са насочени директно към Техеран.

"Ние сме дълбоко обезпокоени от последните нападения срещу кораби в и около Ормузкия проток, които отнеха живота на най-малко двама моряци и причиниха наранявания на няколко други", се казва в изявление на ММО. По-рано Индия поднесе съболезнования за смъртта на един от своите граждани, пише БТА.