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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23225548 www.24chasa.bg

Имиграционните власти в САЩ спряха пътните проверки

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Цветя и плакат с образа на Хоан Себастиан Гереро са поставени на импровизиран мемориал край улицата, където той бе застрелян от имиграционните власти. СНИМКА: РОЙТЕРС

САЩ спряха пътните проверки, които се извършват от митническата и имиграционна служба (на английски ICE) след като двама души бяха застреляни от агенти на ведомството, пише БТА.

Ходът на американското министерството на вътрешната сигурност идва само ден след като 26-годишният колумбийски гражданин Хоан Себастиан Гереро бе убит в автомобила си в градчето Бидефорд, щата Мейн. Жертвата, която живее в САЩ със съпругата си и тригодишната им дъщеря, е работила като редовен доставчик, потвърдиха организации за защита на мигрантите. Колумбийският президент Густаво Петро реагира остро на трагедията, определяйки случая директно като "убийство".

Официалната версия на митническата и имиграционна служба гласи, че шофьорът е направил опит да избяга, което е принудило агента да открие огън в опит да защити обществената сигурност. Инцидентът в Мейн обаче повтаря почти идентичен случай от миналата седмица в Хюстън, Тексас, където мексикански гражданин бе застрелян в пикапа си на път за работа. Докато от Министерството на вътрешната сигурност отново твърдят, че жертвата е опитала да избегне арест, преки свидетели на трагедията категорично опровергават официалната версия на властите.

Цветя и плакат с образа на Хоан Себастиан Гереро са поставени на импровизиран мемориал край улицата, където той бе застрелян от имиграционните власти. СНИМКА: РОЙТЕРС

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