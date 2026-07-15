Доналд Тръмп: Ударите срещу Иран ще продължат, докато не кажа, че е достатъчно

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Ударите срещу Иран ще продължат, докато не кажа, че е достатъчно. Това заяви американският президент Доналд Тръмп в интервю за телевизия "Фокс Нюз", предаде БТА.

Републиканецът посочи, че макар военният капацитет на Техеран вече да е отслабен, страната все още запазва сили за съпротива. Тръмп потвърди, че въздушните удари продължават и днес, като прогнозира нови американски атаки и през следващата седмица.

Президентът отправи и ултиматум към иранското ръководство, като предупреди, че САЩ имат готовност напълно да разрушат критичната инфраструктура на страната. По думите му, ако Техеран откаже дипломатическо решение, следващата седмица американските сили ще вземат на прицел иранските електроцентрали и мостове, за да ги изведат изцяло от строя.

Въпреки острата риторика Тръмп разкри, че дипломатическите канали остават отворени. Той съобщи, че представители на Вашингтон вече са провели преговори с иранската страна, в които са призовали Ислямската република да приеме споразумение.