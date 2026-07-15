Огнеборци доброволци признаха вина за пожара във Фонтенбло край Париж

Пожарникар доброволец е признал, че умишлено е предизвикал пожара в историческата гора Фонтенбло край Париж, докато огнеборци продължават битката със стихията в близост до прочутия кралски дворец, предава Ройтерс.

Местната прокурорка Диан Нгомсик съобщи, че по случая са задържани двама младежи, родени през 2007 г., които нямат предишни криминални прояви. Доброволецът е признал, че е подпалил клонки с бензин и запалка, докато вторият заподозрян твърди, че е причинил пожара случайно, след като е изхвърлил незагасена цигара.

Префектът на департамента Пиер Ори поясни, че двете огнища в околностите на Фонтенбло вече са овладени от пожарните екипи. Пламъците обаче са нанесли огромни щети – основният пожар е изпепелил 1600 хектара, а по-малкият е унищожил други 450 хектара.

Министърът на вътрешните работи Лоран Нуниез подчерта, че огънят е достигнал само на няколко километра от историческия дворец, което е наложило мобилизирането на извънредни ресурси, включително специализирана авиация. Вътрешният министър добави, че при мащабна акция в цяла Франция по подозрение в умишлени палежи са арестувани общо 59 души, като половината от тях са непълнолетни, пише БТА.