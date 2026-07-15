Сенатът на САЩ блокира военния бюджет за $1,15 трилиона заради войната в Иран

Демократите в Сената на САЩ блокираха ежегодния законопроект за отбранителната политика на стойност 1,15 трилиона долара. Така показаха остро недоволство от войната в Иран и решението на президента Доналд Тръмп да изпрати американски войски без консултации с Конгреса, пише БТА.

"Тръмп започна тази война без разрешение, без стратегия и без план за изтегляне", заяви лидерът на демократите в Сената Чък Шумър.

При процедурното гласуване на Закона за одобряване на разходите за националната отбрана (NDAA) бяха отчетени 50 гласа "за" срещу 46 "против". Въпреки че мнозинството подкрепи мярката, тя не събра нужния праг от 60 гласа в 100-членната горна камара на американския парламент. Вотът премина строго по партийна линия, като републиканците гласуваха единодушно за придвижването на процедурата.

Исторически NDAA се смята за стратегически важен документ, който неизменно се приема с широка двупартийна подкрепа всяка година в продължение на повече от шест десетилетия. Блокадата обаче не е изненада, след като девет демократи в Комисията за въоръжените сили гласуваха против него още миналия месец. Опозицията се опасява, че одобряването на рекордно огромния бюджет за Пентагона ще бъде разчетено като легитимация на войната срещу Иран, която започна с удари на САЩ и Израел на 28 февруари.

Демократите се противопоставят и на по-широкия натиск от администрацията на Тръмп за повишаване на военните разходи до общо 1,5 трилиона долара през годината чрез допълнителни законопроекти, което съвпада със съкращения в ключови социални програми. От своя страна лидерът на републиканското мнозинство Джон Тун обвини опонентите си, че поставят политиката пред националната сигурност, подчертавайки, че проектът гарантира готовността на въоръжените сили.

Тазгодишният мащабен бюджет от 1,15 трилиона долара предвижда финансиране за всичко - от закупуването на нови кораби, самолети и ракетни системи до повишаване на заплатите на военнослужещите. Въпреки настоящия сблъсък, процедурата е в начален етап. Сенатът и Камарата на представителите тепърва трябва да изработят и гласуват компромисен вариант, който накрая да бъде изпратен за подпис или вето в Белия дом.