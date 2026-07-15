ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Румен Радев: Ще има драстични мерки срещу убийците...

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23225611 www.24chasa.bg

Сенатът на САЩ блокира военния бюджет за $1,15 трилиона заради войната в Иран

1368
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Лидерът на демократите в Сената Чък Шумър СНИМКА: РОЙТЕРС

Демократите в Сената на САЩ блокираха ежегодния законопроект за отбранителната политика на стойност 1,15 трилиона долара. Така показаха остро недоволство от войната в Иран и решението на президента Доналд Тръмп да изпрати американски войски без консултации с Конгреса, пише БТА.

"Тръмп започна тази война без разрешение, без стратегия и без план за изтегляне", заяви лидерът на демократите в Сената Чък Шумър.

При процедурното гласуване на Закона за одобряване на разходите за националната отбрана (NDAA) бяха отчетени 50 гласа "за" срещу 46 "против". Въпреки че мнозинството подкрепи мярката, тя не събра нужния праг от 60 гласа в 100-членната горна камара на американския парламент. Вотът премина строго по партийна линия, като републиканците гласуваха единодушно за придвижването на процедурата.

Исторически NDAA се смята за стратегически важен документ, който неизменно се приема с широка двупартийна подкрепа всяка година в продължение на повече от шест десетилетия. Блокадата обаче не е изненада, след като девет демократи в Комисията за въоръжените сили гласуваха против него още миналия месец. Опозицията се опасява, че одобряването на рекордно огромния бюджет за Пентагона ще бъде разчетено като легитимация на войната срещу Иран, която започна с удари на САЩ и Израел на 28 февруари.

Демократите се противопоставят и на по-широкия натиск от администрацията на Тръмп за повишаване на военните разходи до общо 1,5 трилиона долара през годината чрез допълнителни законопроекти, което съвпада със съкращения в ключови социални програми. От своя страна лидерът на републиканското мнозинство Джон Тун обвини опонентите си, че поставят политиката пред националната сигурност, подчертавайки, че проектът гарантира готовността на въоръжените сили.

Тазгодишният мащабен бюджет от 1,15 трилиона долара предвижда финансиране за всичко - от закупуването на нови кораби, самолети и ракетни системи до повишаване на заплатите на военнослужещите. Въпреки настоящия сблъсък, процедурата е в начален етап. Сенатът и Камарата на представителите тепърва трябва да изработят и гласуват компромисен вариант, който накрая да бъде изпратен за подпис или вето в Белия дом.

Лидерът на демократите в Сената Чък Шумър СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание