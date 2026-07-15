Пневмония е повалила легендарния актьор Сам Нийл месеци след като пребори рака

Пневмония е причината за смъртта на легендарния актьор Сам Нийл, който почина на 13 юли.

Актьорът от "Джурасик парк" си отиде на 78 години месеци след като сам обяви, че се е преборил с агресивния неходжкинов лимфом.

Актрисата Рима Те В'ята съобщи причината за смъртта му и заяви, че той не се е страхувал от смъртта.

"Не се страхуваше. Според мен щеше да каже: За бога, преборих се с рака и се разболях от пневмония", разказа новозеландската актриса, цитирана от NBC.

Нийл обяви, че се бори с рак през 2023 г. През април тази година той обяви пред медиите, че вече е излекуван, след като се е подложил на терапия с CAR-T-клетки - генетично модифицирани Т-клетки (имунни клетки), използвани за лечение на рак и автоимунни заболявания. Лекарите извличат собствените клетки на пациента, променят ги в лаборатория, за да разпознават специфични ракови протеини, и ги връщат обратно в тялото чрез инфузия, за да атакуват болестта.

Семейството му потвърди, че ракът не се е завърнал, а смъртта му е била внезапна и неочаквана.

Нийл изигра ролята на д-р Алън Грант в емблематичния филм "Джурасик парк". Това е и най-разпознаваемата му роля.

Кариерата му продължи над пет десетилетия и включва големи холивудски продукции, психологически хоръри, исторически драми и телевизионни сериали. Сред тях са „Пианото", „На лов за Червения октомври" и много други.

Роден през 1947 г. в Северна Ирландия, но израства в Нова Зеландия, където семейството му се премества, когато е дете. Има четири деца, като в младостта си става баща на син, даден за осиновяване, с когото се среща отново през 1994 г. Има син и от връзката си с актрисата Лиса Хароу, а през 1989 г. се жени за гримьорката Норико Уатанабе. Двамата имат дъщеря, а Нийл осиновява и дъщерята на Уатанабе от предишна връзка. Двамата се разделят през 2017 г.

Извън киното голямата му страст е виното. Той притежава лозя и винарна в Нова Зеландия и през годините предпочита живота във фермата пред холивудския блясък.