Енергиен колапс в Куба: Трети мащабен срив на мрежата под натиска на американските санкции

Куба бе застигната от трети пълен колапс на електропреносната си мрежа в рамките само на една седмица, предава Ройтерс, позовавайки се на изявление на Министерството на енергетиката в Хавана.

"Енергийната система е напълно изключена", съобщиха от ведомството в социалната мрежа "Екс", като уточниха, че веднага са задействани аварийните протоколи за поетапно възстановяване на захранването.

Според официалната информация техническа повреда в блок на една от топлоелектрическите централи е предизвикала верижната реакция, довела до срива на националната мрежа. Към момента електричеството е възстановено частично в отделни райони на страната. Настоящата криза следва две други мащабни прекъсвания, регистрирани миналия петък и на 6 юли.

Островът, който се управлява от социалистическо правителство, се намира в тежка енергийна криза, причинена от десетилетия липса на инвестиции в амортизираната инфраструктура и наложеното от САЩ петролно ембарго. Повечето кубински ТЕЦ-ове често аварират, а недостигът на гориво за тяхното захранване е хроничен.

Хавана обвинява за ситуацията икономическата блокада на Вашингтон. През януари американският президент Доналд Тръмп заплаши с наказателни мита държавите, които доставят гориво за Куба, което почти напълно парализира вноса на петрол, от който островът е жизненоважно зависим. Натискът от страна на САЩ продължава да се засилва, като в понеделник Вашингтон добави към санкционния си списък и кубинското Министерство на туризма – основен стълб за икономиката на страната, пише БТА.