10 години от опита за преврат в Турция: Ердоган повежда шествието в Анкара

С поредица от събития в цялата страна днес Турция отбелязва десетата годишнина от опита за преврат на 15 юли 2016 г., за чийто организатор е сочена терористичната организация ФЕТО на починалия през 2024 г. ислямистки проповедник Фетхуллах Гюлен.

Шествия, изложби, конференции, арт инсталации, събития за близките на загиналите, както и специални турове, с които събитията от преди десет години ще бъдат представени пред журналисти, са част от програмата под надслов „Волята е наша, победата е наша", съобщиха от Дирекцията по комуникации към Президентството на Република Турция.

Кулминацията на програмата ще бъде в столицата Анкара, където от 17 ч. местно (и българско) време ще се проведе паметно шествие, водено от президента на Република Турция Реджеп Тайип Ердоган. То ще тръгне от Столичния парк на нациите. Организаторите очакват близо 20 хил. души, а целта е отново да бъде подчертана решителността на гражданите срещу опита за преврат и силната воля за опазване на демокрацията и волята на народа. В същото време ще бъде отдадена почит пред загиналите и ветераните от нощта на 15 юли.

В района „Къзълай", който се намира в центъра на Анкара, на 15 и 16 юли ще бъде поставен дигитален тунел на времето. Чрез звук, светлини и дигитални технологии посетителите ще се върнат към първите моменти от опита за преврат. Наред с това ще бъде представено и развитието на отбранителната индустрия в Турция през последните десет години.

Десет влака ще бъдат пребрандирани с мотото „Волята е наша, победата е наша". През цялата седмица те ще пътуват по различни маршрути из Турция и ще показват снимки от историческата нощ.

Фотоизложби, които представят моменти от съпротивлението на гражданите срещу организаторите на опита за преврат, също ще бъдат част от възпоменателната програма. Те ще бъдат подредени на летищата в Анкара, Истанбул, Измир, Анталия и Газиантеп.

Инсталацията, която е разположена в истанбулския район „Юскюдар", ще съживи спомена за героизма на 253 души, които загинаха при опита за преврат. За всеки от тях ще се вее по едно турско знаме, ще бъдат изписани също така имената, датата и мястото на раждане на жертвите от 15 юли 2016 г.

В района на площадите „Юскюдар" и „Таксим" ще бъде създадено „дърво на спомена". Чрез специални екрани гражданите ще могат да споделят мислите, чувствата и посланията си, свързани със загиналите.

Поход за демокрация и почитане на паметта на героите ще бъде проведен и на моста над Босфора „Мостът на мъчениците от 15 юли". Очаква се към него да се включат близо 5000 души.

Възпоменателната програма над Босфора ще продължи и през нощта. Върху две от най-значимите забележителности в Истанбул – кулата „Галата" и Момината кула („Къз кулеси") ще бъде прожектиран 3D-мапинг, а в 22:15 ч. над "Мостd на мъчениците от 15 юли" ще бъдат вдигнати 1500 дрона, които със своите светлини ще изобразят турското знаме на небето.

Събитията от 15 юли ще бъдат припомнени пред света и със специална програма за международната преса, за която в Турция ще пристигнат 41 журналисти от 21 държави.