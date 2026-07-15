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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23225828 www.24chasa.bg

Украйна и Гърция се договориха за 50 разрешителни за случайни автобусни превози

Бойка Атанасова, Атина

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Автобус СНИМКА: Pixabay

Украйна и Гърция се споразумяха да обменят по 50 разрешителни за случайни международни автобусни превози през 2026 г. Ако интересът се окаже по-голям, гръцката страна е заявила готовност да увеличи квотата.

Разрешителните ще позволят на украинските превозвачи да извършват туристически, екскурзионни и други автобусни пътувания с организирани групи, които не са част от редовните автобусни линии.

Всяко разрешително важи за едно конкретно международно пътуване и може да се използва за туристически екскурзии, организирани групови пътувания и автобусни курсове по заявка.

Споразумението е постигнато след преговори между заместник-министъра на развитието на общностите и териториите на Украйна Сергей Деркач и гръцкия министър на инфраструктурата и транспорта Христос Димас.

От украинското министерство уточняват, че ако първоначалната квота бъде изчерпана, Гърция е готова да предостави допълнителен брой разрешителни, за да отговори на реалното търсене.

Новите документи ще бъдат предоставени на украинските транспортни компании през следващите седмици.

От Министерството отбелязват, че това не означава откриване на нови редовни автобусни линии между Украйна и Гърция. Разрешителните са предназначени единствено за случайни превози - туристически екскурзии, организирани групи и автобусни пътувания по поръчка. За пътниците това може да означава повече възможности за директни туристически автобуси до Гърция през летния сезон.

Автобус СНИМКА: Pixabay

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