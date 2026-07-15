Дуа Липа подкрепи протестите в Албания срещу курорта, свързан с Тръмп

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Британската певица Дуа Липа заяви в подкаст, че протестното движение в Албания е „вдъхновяващо“, докато демонстрациите срещу курорт, свързан със семейството на президента на САЩ Доналд Тръмп, поставят под напрежение правителството в Тирана.

От края на май се провеждат протести срещу планираното строителство на луксозен хотел, свързан с дъщерята на Тръмп Иванка и нейния съпруг Джаред Къшнър, в природен резерват на крайбрежието на страната.

Дуа Липа, която говори в своя подкаст Service95 Book Club с албанската писателка Леа Ипи, каза, че споделя опасенията на протестиращите относно прозрачността на правителството при одобряването на проекта, предаде АФП.

„Това, което наистина ме тревожи, е принципът, че правителството може просто да промени закона, за да премахне защитата на околната среда, без никаква обществена консултация“, заяви 30-годишната певица, чиито родители са от косовско-албански произход.

„Намирам за толкова вдъхновяващо да видя колко много хората наистина ги е грижа“, сподели тя, визирайки ежедневните демонстрации.

Изпълнителката също така каза, че е ясно, че проблемът е структурен и че е необходимо възстановяването да се осъществи „по начин, който подкрепя хората“.

Планираният курорт беше представен за първи път през 2024 г., но последната вълна от протести започна, след като в края на май на плажовете се появиха бодлива тел и булдозери.

Противопоставянето срещу проекта се превърна в символ на недоволството от корупцията, като исканията вече включват и оставката на премиера Еди Рама.

Коментарите на Дуа Липа бяха приветствани от местната природозащитничка Бесяна Гури, която заяви, че това е „силно послание“ към албанското правителство.

„Уверена съм, че нейният глас ще помогне да се привлече по-голямо международно внимание към тази борба и ще даде по-голяма гласност на опасенията на протестиращите в Тирана“, добави тя, предаде БГНЕС.