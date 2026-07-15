Иран заплаши да блокира целия износ на петрол от Близкия изток

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция отправи директна заплаха да спре целия износ на енергийни ресурси от Близкия изток в отговор на възобновената от САЩ военноморска блокада на Ормузкия проток.

"Износът на петрол и газ от региона ще бъде или за всички, или за никого", се казва в официалното изявление на елитното иранско военно формирование, цитирано от Асошиейтед прес.

Напрежението ескалира, след като в понеделник американският президент Доналд Тръмп обяви възстановяването на блокадата. Първоначалният план на Вашингтон предвиждаше налагането на 20% такса за преминаващите през протока кораби. Часове преди влизането в сила на мярката обаче Тръмп се отказа от налозите под натиска на съюзниците на САЩ в Персийския залив.

Пред журналисти в Овалния кабинет американският лидер разкри, че е получил обаждания от регионални "крале и емири", които са предложили алтернативен вариант под формата на инвестиции за милиарди долари в икономиката на САЩ. Тръмп подчерта, че предпочита този подход, тъй като по думите му никой не трябва да събира такси за преминаване през стратегическия проток.

За момента остава неясно дали договорените инвестиции са нови ангажименти, или са част от пакетите, обявени след посещението на Тръмп в Близкия изток миналата година. Самата идея за въвеждане на такси от страна на САЩ коренно променя дългогодишната доктрина на Вашингтон за гарантиране на свободно и безплатно корабоплаване в региона.

Правният спор за контрола над Ормузкия проток остава критична точка. Съгласно временното споразумение за примирие Техеран се съгласи трафикът да остане безплатен за период от 60 дни, но документът не урежда режима след изтичането на този срок. Иран настоява, че има суверенното право да регулира движението и да събира налози - позиция, която САЩ категорично оспорват. На този фон регионални посредници продължават интензивните опити да върнат Вашингтон и Техеран на масата за преговори, пише БТА.