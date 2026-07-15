В САЩ приеха на първо четене лятното часово време да остане за постоянно

Камарата на представителите на САЩ прие с огромно мнозинство законопроект за въвеждане на постоянно лятно часово време, който да сложи край на практиката за пренастройване на часовниците два пъти в годината. Проектът бе одобрен с 308 гласа "за" срещу 117 "против" и вече е изпратен за разглеждане в Сената.

Инициативата се ползва със силната подкрепа на президента Доналд Тръмп. Ако бъде окончателно одобрена и от горната камара на Конгреса, американците няма да връщат стрелките към стандартното зимно време през ноември. Текстът на законопроекта предвижда и гъвкавост, като дава право на отделните щати сами да изберат дали да останат за постоянно на лятното, или на стандартното време, пише БТА.