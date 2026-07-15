Заподозреният за убийството на Ан Уидекъм планирал и смъртта на други политици?

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Властите във Великобритания разследват дали заподозреният за убийството на бившата министърка Ан Уидекъм е планирал и покушението на други политици.

Детективите проверяват дали левият екстремизъм е бил мотивът за бруталното нападение срещу 78-годишната жена, която беше пребита до смърт в отдалечения си дом в Девон миналата седмица.

Ръководителят на отдела за борба с тероризма Лоурънс Тейлър обяви във вторник, че „целенасоченото" убийство на бившата министърка от Консервативната партия е било планирано отдавна, съобщи "Дейли мейл".

Сега основната линия на разследването за детективите е дали 28-годишният заподозрян убиец е проучвал други политически фигури, като например от Reform UK и други партии, преди шокиращото убийство миналата сряда.

Това се случва на фона на изказване на Анди Бърнам, че политиката е помрачена през последното десетилетие и той е готов да разпореди проверка на сигурността на депутатите.

Разследващите заявиха, че убийството на Уидекъм е планирано. Заподозреният е пътувал над 430 км от дома си в Родъръм до дома на 78-годишната бивша министърка.

Детективите разглеждат внимателно и телевизионните и радиоизявите на бившата депутатка в дните преди убийството, включително в 8 ч. сутринта в деня на убийството, когато тя е защитавала лидера на партията Reform UK Найджъл Фараж.

Според полицията Уидекъм е говорила пред християнско радио само 20 минути преди момента, в който е била убита - около 12:30 ч. миналата сряда. Интервюто е трябвало да бъде излъчено на по-късна дата.

Уидекъм е известна с категоричните ѝ възгледи против абортите, правата на хомосексуалните и имиграцията.

Смята се, че обвиняемият не е познавал жертвата, но домът ѝ беше показан в телевизионно предаване по-малко от седмица по-рано, което може да е предоставило важни улики за местонахождението на отдалечения ѝ адрес.

Записите от камерите за видеонаблюдение показват, че заподозреният е напуснал дома си около 7:00 ч. в сряда сутринта. Смята се, че по-късно същата сутрин той е спрял на бензиностанция недалеч от Ексетър.

Според информация на „Дейли Мейл" левият екстремизъм е „водеща линия на разследването" за криминалистите.

Във вторник, при претърсването на дома на заподозрения детективите са открили редица материали с различна политическа идеология, включително руска комунистическа литература.

Заподозреният ще остане в ареста и следващите 7 дни. Той е арестуван по подозрение в убийство, както и в извършване, подготовка или подбуждане към терористични актове.

Властите разследват и идеята, че нападетялт може да е избрал именно Уидекъм, защото е "лесна мишена" в сравнение с по-известни политически фигури. Тя живееше сама от 2010 г., когато се пенсионира.

Убийството отново разпали опасенията за безопасността на депутатите след убийствата на сър Дейвид Амес и Джо Кокс. Убиецът на сър Дейвид, Али Харби Али, беше проучил повече от 250 депутати и беше наблюдавал тогавашния министър от кабинета Майкъл Гоув, сър Киър Стармър и Майк Фрийър, преди да намушка сър Дейвид до смърт през октомври 2021 г.