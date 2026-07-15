Албания затвори първите три преговорни глави за членство в ЕС

Албания затвори първите три глави от преговорите си за присъединяване към Европейския съюз по време на междуправителствена конференция в Брюксел, предава телевизия "Топ ченъл". Страната, която вече е отворила всички 33 преговорни секции, финализира работата по Глава 25 ("Наука и научни изследвания"), Глава 26 ("Образование и култура") и Глава 30 ("Външни отношения").

На съвместна пресконференция с еврокомисаря по разширяването Марта Кос албанският премиер Еди Рама определи събитието като важна крачка по "необратимия път на Албания към ЕС" и доказателство, че реформите в страната дават реални резултати. От своя страна еврокомисар Кос приветства напредъка, но подчерта, че Тирана трябва решително да продължи с реформите в правосъдието и борбата с корупцията и организираната престъпност.

В рамките на форума Марта Кос коментира и продължаващите от края на май ежедневни протести в Албания. Недоволството е насочено срещу правителството на Еди Рама и конкретен мащабен проект за застрояване на южното крайбрежие в района на Звърнец. Той е свързван с Джаред Къшнър, който е зет на американския президент Доналд Тръмп. Еврокомисарят припомни, че опазването на околната среда е ключов критерий за членство в ЕС. Тя призова албанските власти възможно най-скоро да изпълнят предварителното споразумение с Брюксел за отмяна на закона за стратегическите инвестиции и ревизия на промените в закона за защитените територии, което е условие за затварянето на Глава 27 („Околна среда").

След изявлението на Кос премиерът Еди Рама потвърди готовността на кабинета да отмени закона за стратегическите инвестиции. Той обаче влезе в задочен спор с еврокомисаря по отношение на екологичното законодателство, като категорично защити закона за защитените територии. Рама изтъкна, че това е първият подобен нормативен акт в историята на страната, изготвен е с изключително усърдие и по думите му е един от най-добрите, с които Албания разполага в момента.