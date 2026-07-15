Александър Вучич планира да се върне като премиер на Сърбия след предсрочните парламентарни избори през декември

Сръбският президент Александър Вучич планира да се върне на поста министър-председател след предсрочните парламентарни избори, които ще се проведат до началото на декември.

"Най-вероятно първо ще имаме парламентарни избори, а след това президентски. Няма място за различни решения", заяви Вучич в интервю за британския вестник "Файненшъл таймс", цитиран от БТА.

В публикацията, озаглавена "Големият взрив", сръбският лидер отправи остър призив към Брюксел да се откаже от настоящия си подход към разширяването, базиран на индивидуалните заслуги на страните. Според него Европейският съюз трябва да приеме анблок всички държави от Западните Балкани, вместо да фаворизира Черна гора и Албания.

Вучич предупреди, че диференцираното приемане рискува да превърне региона в нова конфликтна зона между приетите в ЕС и оставащите извън него. По думите му колективното влизане в Общността автоматично би премахнало границите, включително и тази между Белград и Прищина.

Позицията на сръбския президент идва на фона на дипломатическия напредък на съседите му в Брюксел, където Черна гора и Албания затвориха поредни преговорни глави, а Украйна и Молдова отвориха нов клъстер. Ирландският министър по европейските въпроси Томас Бърн, чиято страна пое ротационното председателство на Съвета на ЕС, подчерта, че този прогрес е ясен сигнал към кандидатките, че реално изпълнените ангажименти се възнаграждават. Той даде за пример Черна гора, която вече е изминала повече от половината път към членството.

"Файненшъл таймс" отбелязва, че евроинтеграцията на Сърбия остава блокирана от корупцията, проблемите с върховенството на закона и дългогодишния спор с Косово, чиято независимост от 2008 г. Белград категорично не признава. Въпреки че двете страни водят преговори за нормализиране на отношенията под егидата на ЕС от 2011 г., прилагането на постигнатите споразумения боксува. В интервюто си Вучич увери, че сръбското правителство работи активно по приемането на нови антикорупционни закони, за да отговори на европейските изисквания, пише БТА.