Как потомците на Хитлер ще изтрият генетичния му код

Само петима мъже от рода му са останали живи, но нямат семейства и деца. Смята се, че имат негласно споразумение да заличат кръвната линия

Той превръща идеята за чистата кръв в държавна идеология и изпраща милиони на смърт в името на расовото съвършенство. Но не оставя нито един признат свой наследник. Осем десетилетия по-късно последните му живи роднини живеят тихо, далеч от политиката и светлините на прожекторите. Без духът за славата на райха да съществува у тях. Без деца, без семейства и напът да заличат фамилията Хитлер. С негласното обещание да изтрият генетичния код на тиранина.

Историята рядко си позволява толкова силна ирония, но животът е най-добрият сценарист. Докато наследниците на останалите диктатори в най-новата ни история работят активно в политиката и се възползват от властта и богатствата на известните си фамилии, потомците на Адолф Хитлер искат да изтрият кръвната му линия.

Фюрерът се самоубива през април 1945 г., без да остави преки наследници. Смята се, че няма деца, въпреки твърденията за извънбрачните му отрочета. Те обаче така и не са доказани официално. Французинът Жан-Мари Лоре твърди, че е негов син от връзката му с Шарлот Лобжоа по време на Първата световна война. През 1981 г. той публикува мемоари със заглавие “Баща ти се казваше Хитлер”, но убедителни доказателства така и не са намерени въпреки опитите за ДНК анализи и графологични експертизи. Съществуват и слухове за предполагаем син на Хитлер от британката Юнити Митфорд, но дори нейното семейство ги нарича “селски клюки”.

Хитлер обаче има полубрат и полусестра — Алоис Хитлер-младши и Ангела. Техните внуци са общо 5 и са единствените живи от рода. Нито един от тях не създава семейство и няма деца. Питър Раубал и Хайнер Хохегер са внуци на Ангела, а Александър, Луи и Брайън Стюарт-Хюстън са на Алоис. Тримата братя живеят в пълна анонимност в Лонг Айланд, Ню Йорк. Работят съвсем обикновени професии и съзнателно избягват всякакво медийно внимание. Публична тайна е, че те заедно с двамата синове на Ангела в Австрия са сключили неофициален пакт никога да не се женят и да нямат деца, за да гарантират, че кръвната линия на Хитлер ще изчезне завинаги.

Братята Стюарт-Хюстън се раждат в САЩ, защото баща им Уилям Патрик Хитлер се мести в Щатите след скандал с чичо си Адолф. Той е син на полубрата Алоис Хитлер-младши и на ирландка и се ражда в Англия. През 30-те години на миналия век. Уилям заминава за Германия, надявайки се чичо му, който вече е на власт, да му осигури хубава работа на висок пост. Хитлер обаче го презира, нарича го “отвратителния ми племенник” и му предлага само нископлатени позиции. Кара го да работи в автокъща, банка и автомобилна фабрика. Тогава той го изнудва, за да му осигури по-добра служба. Заплашва го, че ще сподели смущаващите семейни тайни на фамилията Хитлер с пресата.

Уилям Патрик Хитлер Планът сработва и през 1938 г. Адолф моли Уилям да се откаже от британското си гражданство в замяна на високопоставена позиция. Уилям обаче подозира, вероятно правилно, че това всъщност е капан, и бяга от Германия. Междувременно се опитва да изнуди чичо си със заплахата да разкрие, че бащата на Хитлер всъщност е евреин. Днес историците категорично опровергават тази възможност.

Всъщност поводът за спекулациите идва от факта, че бащата на Хитлер е роден извънбрачно и само майка му е известна. Затова през 30-те години Уилям се опитва да изнудва фюрера със сведения за родословието му. По този повод Ханс Франк, виден юрист от Националсоциалистическата партия, провежда разследване. След него твърди, че е открил писма, според които навремето майката на Алоис Хитлер е работила като прислужница в еврейско семейство в Грац. От документите става ясно, че тя е имала интимна връзка с 19-годишно момче от този род на име Леополд Франкенбергер. Тогава се записва, че това е биологичният дядо на Адолф Хитлер, но тази информация е прикрита. Ханс Франк заявява впоследствие, че чистият арийски произход на Адолф Хитлер е очевиден. Твърденията му са приемани от мнозина през 50-те години за достоверни, но през 90-те са поставени под сериозни съмнения от много учени. Британският историк Йън Кършоу отхвърля теорията като клевета, съчинена от противници на Хитлер, и отбелязва, че евреите са изселени от Грац през XV век и заселването им в града е разрешено отново едва след раждането на Алоис Хитлер. През 2010 г. обаче излиза генетично изследване, което отново подхранва съмнението за еврейска връзка в потеклото на фюрера. По-късно теориите са категорично отхвърлени.

Въпреки това на 20 април 1889 г. в Браунау, на река Ин, като син на Алоис Хитлер и неговата трета, значително по-млада съпруга Клара се ражда Адолф Хитлер. В онзи момент семейството живее във ферма на най-богатия евреин в Линц. А от писма на Алоис Хитлер се разбира още, че преди смъртта си майката на Адолф била лекувана от еврейски лекар, който по-късно избягал в Америка. Много писма на Алоис показват как всъщност той оформя диктатора в сина си, тъй като го възпитава с огромна бруталност.

Племенникът му Уилям иска да прилича на чичо си Хитлер, но му липсва жестокостта. Когато избухва Втората световна война, Уилям и майка му са в Съединените щати. Той не може да напусне страната, но отправя молба лично към президента Франклин Рузвелт и получава разрешение да се присъедини към Военноморските сили на САЩ през 1944 г. Мести се в Сънайсайд, Куинс в Ню Йорк, и служи във ВМС като помощник-фармацевт до освобождаването си от служба през 1947 г. Ранен е в битка в Тихия океан и получава престижния медал “Пурпурно сърце”.

След края на войната Уилям решава напълно да заличи миналото си. Той променя фамилията си на Стюарт-Хюстън, жени се за германка на име Филис и се установява в тихото градче Пачог на остров Лонг Айланд, Ню Йорк. Там отваря лаборатория за кръвни анализи и живее спокоен, затворен живот до смъртта си през 1987 г. Раждат му се четирима синове. Третият - Хауърд Роналд Стюарт-Хюстън (роден през 1957 г.), е специален агент в Отдела за криминални разследвания на Службата за вътрешни приходи. Умира бездетен в автомобилна катастрофа на 14 септември 1989 г.

Така по тази линия живи все още са Александър, Луис и Брайън - другите синове на Уилям. Първият е роден през 1949 г. и е работил като социален работник. Вторият - през 1951 г., а третият се появява през 1965 г. Луис и Брайън са съсобственици във фирма за озеленяване. Никой от тях обаче не създава семейство и няма деца. И тримата живеят сами. Смята се, че те са си дали дума да не продължават рода. В едно интервю пред “Билд” обаче Александър Стюарт-Хюстън заявява, че не е имало официален пакт за подобно споразумение. “Може би някои от братята ми са го мислили тайно, но договор никога не сме подписвали”, допълва той.

Александър Стюарт-Хюстън

Авторът на книгата “Последните Хитлери” Дейвид Гарднър проследява оцелелите потомци на Хитлер в края на 90-те години и пише: “Те не подписват някакъв документ, но това, което направиха, беше да коментират темата помежду си - да обсъдят тежестта, която имат на фона на произхода си - и затова решават, че никой от тях няма да се ожени и никой от тях няма да има деца. И това е пакт, който спазват и до днес”.

Братята Стюарт-Хюстън вече са възрастни и си гледат старините. Те живеят в типични американски предградия, поддържат добри отношения със съседите си и пред къщите им се веят американски флагове. Цял живот крият тайната си, докато през 2018 г. германският вестник “Билд” не успява да ги открие и да вземе кратко интервю от най-възрастния - Александър.

Съседите им ги описват като изключително мили хора. Александър споделя в интервюто, че харесва политиката на Ангела Меркел, но никога не е бил фен на Доналд Тръмп. В разговора разкрива и личната драма на семейството. Един от братята е бил сгоден за жена от еврейски произход. Когато обаче тя научава за кръвната му връзка с Адолф Хитлер, веднага разваля годежа.

Другите двама наследници на тиранина в Австрия - внуците на сестра му Ангела, също се наслаждават на старините си. Нейният син Лео става баща на Питър Раубал. В момента той е на 95 г. и живее в пълна изолация в град Линц. Дъщеря ѝ Елфрида ражда Хайнер Хохегер през 1945 г. И двамата са бездетни, като се стремят да стоят далеч от фамилното наследство. Раубал например отказва предложението да получава процент от продажбите на книгата на Хитлер “Моята борба”, заявявайки, че не иска да има нищо общо с това.

И независимо че между тези петима мъже не е имало официално споразумение, след като те починат, кръвната линия на Адолф Хитлер ще бъде прекъсната завинаги.