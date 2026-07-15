Домашен арест за сина на норвежката принцеса Мете-Марит, осъден за изнасилване

Мариус Борг Хьойби – синът на норвежката престолонаследница Мете-Марит, беше освободен от затвора и поставен под домашен арест с електронно наблюдение, докато обжалва присъдата си за изнасилване.

По информация на норвежкото издание VG, 29-годишният Хьойби ще остане под домашен арест през следващите четири седмици. Той ще пребивава в жилище в близост до Скаугум – официалната резиденция на майка му и доведения му баща, престолонаследника Хокон, в община Аскер.

От Кралския дворец отказаха коментар по съдебното решение. Ръководителят на комуникациите на Кралския дом Гури Варпе заяви пред Nettavisen, че престолонаследническата двойка желае да подкрепи Мариус в този труден за него период.

„Престолонаследникът и престолонаследницата искат да му помогнат в етапа, през който преминава", каза Варпе.

Мариус Борг Хьойби е син на Мете-Марит от връзка отпреди брака ѝ с престолонаследника Хокон през 2001 г. Той не е член на кралското семейство с официални функции и не е част от линията за наследяване на норвежкия трон.

Хьойби беше задържан в началото на февруари по обвинения в нападение, нарушаване на ограничителна заповед и отправяне на заплахи с нож. Малко след това срещу него започна мащабен съдебен процес, по който беше обвинен по общо 38 пункта, включително за сексуално насилие и изнасилване, пище сп. People.

На 15 юни съдът го осъди на четири години лишаване от свобода, след като го призна за виновен по редица обвинения, сред които и две за изнасилване. Освен това му беше наложена двегодишна ограничителна заповед спрямо една от жертвите.

Разследването започна след ареста му през август 2024 г. по сигнал за нападение над млада жена. Впоследствие още няколко негови бивши партньорки отправиха обвинения срещу него, което доведе до значително разширяване на делото.

Хьойби е обжалвал част от присъдата, която все още не е влязла в сила. При последното му явяване пред Окръжния съд в Осло магистратите прецениха, че съществува риск от извършване на нови престъпления, но приеха, че той може да изтърпява мярката си под домашен арест с електронна гривна вместо да остане в затвора.

Съдът е изразил опасения, че Хьойби може да потърси контакт с жена, наричана в съдебните документи „жената от Фрогнер", с която е имал връзка. Пред магистратите той заяви, че отношенията им са окончателно приключили.

„Ако някой ден тя се появи на вратата ми, ще се обадя в полицията. Не искам никакъв контакт с нея", каза той.

Новината идва ден след като норвежкият Кралски дом съобщи, че престолонаследницата Мете-Марит е изписана от болница след успешна трансплантация на бял дроб. През юни дворецът обяви, че операцията е била наложителна заради влошаването на здравословното ѝ състояние вследствие на хроничната белодробна фиброза – нелечимо заболяване, диагностицирано през 2018 г.