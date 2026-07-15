Чунцин е един от най-посещаваните от чуждестранни туристи китайски градове

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Международният пътнически трафик в югозападния китайски мегаполис Чунцин отчита значителен ръст от началото на 2026 г., привличайки вълна от чуждестранни туристи, съобщава КМГ.

През първата половина на 2026 г. международното летище „Дзянбей" в Чунцин е обслужило над 1,48 милиона входящи и изходящи пътнически пътувания. Този обем представлява увеличение от 39,5% на годишна база.

Чуждестранните посетители са привлечени от специфични местни атракции. Сред тях са известната станция на местното метро „Лидзиба", където влакът преминава през жилищна сграда, историческата улица „Сяхаоли" и традиционните ресторанти за хотпот, разположени в бивши подземни бомбоубежища.

Данните потвърждават стабилния възход на Чунцин като ключова дестинация за входящ туризъм в Китай.