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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23226843 www.24chasa.bg

Чунцин е един от най-посещаваните от чуждестранни туристи китайски градове

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Международният пътнически трафик в югозападния китайски мегаполис Чунцин отчита значителен ръст от началото на 2026 г., привличайки вълна от чуждестранни туристи, съобщава КМГ.

През първата половина на 2026 г. международното летище „Дзянбей" в Чунцин е обслужило над 1,48 милиона входящи и изходящи пътнически пътувания. Този обем представлява увеличение от 39,5% на годишна база.

Чуждестранните посетители са привлечени от специфични местни атракции. Сред тях са известната станция на местното метро „Лидзиба", където влакът преминава през жилищна сграда, историческата улица „Сяхаоли" и традиционните ресторанти за хотпот, разположени в бивши подземни бомбоубежища.

Данните потвърждават стабилния възход на Чунцин като ключова дестинация за входящ туризъм в Китай.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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