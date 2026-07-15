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Близо половината от новорегистрираните автомобили в Китай са електромобили и хибриди

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Автомобилите с нови енергийни източници са формирали 49,42% от всички новорегистрирани превозни средства в Китай през първата половина на 2026 г. Делът им се е увеличил с 4,45 процентни пункта спрямо същия период на миналата година.

Между януари и юни в страната са регистрирани над 10,5 милиона нови автомобила, от които повече от 5,19 милиона са електромобили или хибридни превозни средства. Към края на юни в Китай са регистрирани общо 476 милиона моторни превозни средства, включително 371 милиона автомобила, както и 567 милиона правоспособни водачи.

Общият брой на автомобилите с нови енергийни източници достига близо 49 милиона, като 68,8% от тях са изцяло електрически модели.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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