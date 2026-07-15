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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23226858 www.24chasa.bg

Китай представи нов план за ограничаване на замърсяването с твърди отпадъци до 2030 г.

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Шест китайски държавни институции, сред които Министерството на екологията и околната среда и Държавният комитет за развитие и реформи, представиха съвместен план за засилване на контрола върху замърсяването с твърди отпадъци през периода 2026–2030 г.

До края на десетилетието Китай си поставя за цел значително да подобри управлението на отпадъците, да овладее натрупаните през предходни години замърсявания, да ограничи незаконното изхвърляне на отпадъци и да повиши цялостния капацитет за тяхното третиране. Планът предвижда изграждането на интегрирана цифрова система за наблюдение на управлението на отпадъците и създаването на нови „градове с нулеви отпадъци".

Сред приоритетите са премахването на незаконните сметища, рекултивацията на замърсени райони, както и по-строг контрол върху промишлените и опасните отпадъци, излезлите от употреба електронни устройства, оборудването за нова енергия и отпадъците от домакинствата, строителството и селското стопанство.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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