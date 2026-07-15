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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23226863 www.24chasa.bg

КМГ: Китайската икономика бележи ръст през първата половина на годината въпреки турболентната реалност по света

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Въпреки турболентните условия, засилили се от началото на 2026 г. с повече войни по света, през първото полугодие китайската икономика отбеляза стабилен, но неравномерен растеж с очакван БВП от около 4.5% до 5.0%. Икономическата активност е силно подкрепена от силен износ и инвестиции във високотехнологичен сектор, докато вътрешното потребление остана умерено. Основните двигатели и тенденции включват: индустриално оживление и износ - промишленото производство остана стабилно, водено от глобалното търсене на електромобили, батерии и зелени технологии. И потребление на дребно - регистриран е скромен ръст, като трафикът в търговските зони се е увеличил с около 5.7%.

Износът остава най-устойчивата част от китайската икономика. Доставките зад граница се възползват от бума при изкуствения интелект, силното търсене на технологични компоненти и опитите на китайските компании да изпреварят евентуални нови американски мита.

Западните анализатори дават противоречиви данни за икономическия растеж на азиатската държава през първите шест месеца от годината. Но в речта си по време на отбелязването на 105-ата годишнина от създаването на Китайската комунистическа партия (ККП), президентът Си Дзинпин отново подчерта, че когато зададеният курс е успешен, той трябва да се следва. Какъвто е случаят със социализма с китайска специфика.

През последните години, той е показал, че работи ефикасно, успява да се приспособи към непрекъснато променящия се свят и новите предизвикателства; осигурява на народа не само най-необходимото, но има и непрекъснат стремеж стандартът да става все по-висок; и не на последно място - Поднебесната империя успява да осигури и достатъчно продукти, които не са само за износ, но и за безвъзмездно дарение.

"Човек, който не се притеснява за бъдещето, скоро ще види много по-сериозни проблеми на прага на дома си", гласи древна китайска мъдрост. Един истински политик трябва да може "да вижда в бъдещето" без да загърбва изцяло миналото. Да черпи от опита на предшествениците си и как са се справяли със сходни ситуации. Още от времето на председателя Мао, нуждите на хората се поставят на първо място в плана на управляващите. Така е и днес. Навярно това е една от тайните за успех на китайската икономика.

Има ли по-слабо търсене у дома?

„Слабите данни за вътрешната активност в Китай вероятно са знак за забавяне на растежа през второто тримесечие, дори когато външното търсене остава силно", коментира Лин Сун, главен икономист за Голям Китай в ING Bank NV. „Макар че засега изглежда има ограничена спешност, Китай все още има възможност за парично облекчаване тази година, ако е необходимо."

Според списание "Форбс" БВП през април е бил 4%, което по-малко от предвидените 4,5 - 5% от правителството. Но нека не забравяме, че управляващите имат предвид "на годишна база", през май и юни БВП се повишава, а до края на годината има още много време. В сравнение с други държави Китай съумява да заема едно от челните места в света по растеж на икономиката, въпреки затварянето на Ормузкия проток, войната в Иран, като цяло, както и всички военни конфликти, които са налице в момента.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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