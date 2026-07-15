БВП на Китай е нараснал с 4,7% през първото полугодие

Днес Пресслужбата на Държавния съвет на Китай проведе пресконференция, на която Националното статистическо управление представи основните икономически показатели за първата половина на годината, съобщава КМГ.

Според публикуваните данни китайската икономика успешно устоява на натиска и е запазила развитието си в разумни граници. Производството и предлагането отбелязват сравнително бърз растеж. Пазарът на труда остава като цяло стабилен, а цените са се повишили умерено. Външната търговия запазва добрата си динамика, докато новите двигатели на растежа продължават да се развиват ускорено. В същото време мерките за социална защита дават добър резултат, а устойчивостта на икономическото развитие продължава да се засилва.

По предварителни оценки през първата половина на годината брутният вътрешен продукт (БВП) на Китай е достигнал 69,57 трилиона юана по постоянни цени, което представлява ръст от 4,7% на годишна база.